Dois adolescentes de Franca, que cumprem medida socioeducativa na Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente), estão entre os participantes do Provão Paulista Seriado. As provas para os alunos do 3º ano do Ensino Médio ocorreram na última semana.

Os jovens da unidade francana integram um grupo de 190 adolescentes de diversas regiões do estado que prestararam o exame. A iniciativa, criada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), permite que estudantes da rede pública acumulem pontuação ao longo das três séries do ensino médio para disputar vagas em universidades públicas paulistas.

A disputa universitária

Nesta edição, o Provão Paulista oferece 15.717 vagas em instituições de ensino superior de peso, distribuídas entre a USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia).