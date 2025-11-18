Dois adolescentes de Franca, que cumprem medida socioeducativa na Fundação Casa (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente), estão entre os participantes do Provão Paulista Seriado. As provas para os alunos do 3º ano do Ensino Médio ocorreram na última semana.
Os jovens da unidade francana integram um grupo de 190 adolescentes de diversas regiões do estado que prestararam o exame. A iniciativa, criada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), permite que estudantes da rede pública acumulem pontuação ao longo das três séries do ensino médio para disputar vagas em universidades públicas paulistas.
A disputa universitária
Nesta edição, o Provão Paulista oferece 15.717 vagas em instituições de ensino superior de peso, distribuídas entre a USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia).
Para os alunos do 3º ano, como os de Franca, este exame terá peso de 60% na nota final (40% da prova objetiva e 20% da redação). Esse desempenho será somado às notas obtidas em 2023 (15%) e 2024 (25%). O resultado final e a primeira chamada estão previstos para 19 de janeiro de 2026.
Preparação e oportunidade
A equipe pedagógica da Fundação Casa, vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, reforçou a preparação dos adolescentes com atividades de revisão. A presidente da Fundação, Claudia Carletto, destacou o papel da iniciativa na ressocialização.
“A participação no Provão Paulista é uma oportunidade concreta de acesso ao ensino superior. Nosso papel é contribuir para que esses adolescentes retomem seus projetos de vida e possam voltar à sociedade preparados para construir um futuro melhor”, afirmou.
Além dos 190 concluintes do 3º ano, outros 1,4 mil adolescentes da Fundação Casa, matriculados na 1ª e 2ª séries, também prestarão o exame em dezembro, para acumular notas para os próximos anos.
