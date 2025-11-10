10 de novembro de 2025
Corpo é encontrado às margens de rio em Delfinópolis (MG)

Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Peritos após colocarem corpo em urna para transporte
Peritos após colocarem corpo em urna para transporte

Um proprietário de um rancho na região do Olhos D’Água da Canastra, em Delfinópolis (MG), a 90 km de Franca, encontrou o corpo de um homem boiando às margens do Rio Grande na tarde deste domingo, 9.

De acordo com o rancheiro e amigos de Franca, que estavam no local para pescar, o corpo do homem possuía tatuagem e já estava em estado de decomposição.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil compareceram ao local para registrar o caso. O corpo foi removido para o IML (Instituto Médico Legal) de Passos (MG) por uma funerária.

A polícia está realizando os trabalhos de investigação e levantando ocorrências de desaparecimento para colaborar na identificação e descobrir onde esse homem morava.

