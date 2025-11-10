Um proprietário de um rancho na região do Olhos D’Água da Canastra, em Delfinópolis (MG), a 90 km de Franca, encontrou o corpo de um homem boiando às margens do Rio Grande na tarde deste domingo, 9.

De acordo com o rancheiro e amigos de Franca, que estavam no local para pescar, o corpo do homem possuía tatuagem e já estava em estado de decomposição.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil compareceram ao local para registrar o caso. O corpo foi removido para o IML (Instituto Médico Legal) de Passos (MG) por uma funerária.