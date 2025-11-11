A Feira Literária de Franca começa nesta quarta-feira, 12, e segue até o sábado, 15, das 8h às 20h, na Praça Carlos Pacheco e na Casa da Cultura e do Artista Francano "Abdias do Nascimento". Com o tema “As letras que habitam Franca – 201 anos de histórias em palavras”, o evento reúne escritores, músicos, artistas e educadores em uma programação gratuita voltada à valorização da literatura e das expressões culturais locais.

Nesta quarta-feira, 12, as atividades começam com a série "Uma lição de vida", conduzida por Maria Ângela Pires, e seguem com apresentações da Escola Municipal de Iniciação Musical, contações de histórias e oficinas infantis. No fim da tarde, o público poderá acompanhar o lançamento de livros de autores locais, como "Desperte o vendedor que há dentro de você", de Suzi Conte, e "Nunca é cedo", de Beto Sápio. O primeiro dia se encerra com a apresentação do Coral da Unesp Franca.

Na quinta-feira, 13, a programação inclui o sarau "Poétalas", uma roda de poesia com autores francanos, e debates sobre literatura e tecnologia, como o encontro "Direitos autorais e uso de IA em Literatura e Música", mediado por Eric Vinicius Galhardo Lopes e Silvio Marques Garcia. Também haverá oficinas de marcadores de livros, apresentações musicais e contações de histórias em parceria com o Sesc.