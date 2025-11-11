A Feira Literária de Franca começa nesta quarta-feira, 12, e segue até o sábado, 15, das 8h às 20h, na Praça Carlos Pacheco e na Casa da Cultura e do Artista Francano "Abdias do Nascimento". Com o tema “As letras que habitam Franca – 201 anos de histórias em palavras”, o evento reúne escritores, músicos, artistas e educadores em uma programação gratuita voltada à valorização da literatura e das expressões culturais locais.
Nesta quarta-feira, 12, as atividades começam com a série "Uma lição de vida", conduzida por Maria Ângela Pires, e seguem com apresentações da Escola Municipal de Iniciação Musical, contações de histórias e oficinas infantis. No fim da tarde, o público poderá acompanhar o lançamento de livros de autores locais, como "Desperte o vendedor que há dentro de você", de Suzi Conte, e "Nunca é cedo", de Beto Sápio. O primeiro dia se encerra com a apresentação do Coral da Unesp Franca.
Na quinta-feira, 13, a programação inclui o sarau "Poétalas", uma roda de poesia com autores francanos, e debates sobre literatura e tecnologia, como o encontro "Direitos autorais e uso de IA em Literatura e Música", mediado por Eric Vinicius Galhardo Lopes e Silvio Marques Garcia. Também haverá oficinas de marcadores de livros, apresentações musicais e contações de histórias em parceria com o Sesc.
A sexta-feira, 14, será marcada por atividades formativas e lançamentos literários. Além da exposição e pintura ao vivo da artista Cris Nehemy, o público poderá acompanhar a roda de conversa "A literatura infantil na formação da criança e do leitor", promovida pela Editora Autorar, e o lançamento da antologia "Bicentenário – Franca 200 anos", com autores locais, no salão nobre da OAB.
O encerramento ocorre no sábado, 15, com programação voltada à diversidade da produção literária regional. Haverá lançamentos de livros de escritores como Maria Helena Zeoti e Soraia Veloso Cintra, oficina de minitextos, sarau "Protesto", com o poeta Carlos de Assumpção, e apresentações musicais de Lucas e Tales e Relô Rolô.
Serviço
Feira Literária de Franca 2025 – “As letras que habitam Franca”
- Data: de 12 a 15 de novembro
- Horário: das 8h às 20h
- Locais: Praça Carlos Pacheco e Casa da Cultura e do Artista Francano “Abdias do Nascimento”
- Entrada gratuita
