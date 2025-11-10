“O cobertor de fato é muito curto.” A frase do prefeito de Batatais, Juninho Gaspar (PP), resume um cenário que vai muito além das fronteiras do município: o desafio de equilibrar as contas públicas diante de um orçamento cada vez mais comprometido com despesas obrigatórias.

Juninho também declarou apoio à campanha Franca Tem Voz, que busca conscientizar a população sobre a importância de votar em candidatos de Franca e região nas eleições de 2026, além de detalhar seu papel na presidência do Comam (Consórcio de Municípios da Alta Mogiana), que reúne 30 cidades.

Desafios orçamentários

Em entrevista ao programa "A Hora É Essa!", da Rádio Difusora, com o jornalista Corrêa Neves Jr., nesta segunda-feira, 10, o prefeito comentou as dificuldades enfrentadas pela administração e a necessidade de fazer mais com menos, em meio às limitações financeiras que afetam as prefeituras.