“O cobertor de fato é muito curto.” A frase do prefeito de Batatais, Juninho Gaspar (PP), resume um cenário que vai muito além das fronteiras do município: o desafio de equilibrar as contas públicas diante de um orçamento cada vez mais comprometido com despesas obrigatórias.
Juninho também declarou apoio à campanha Franca Tem Voz, que busca conscientizar a população sobre a importância de votar em candidatos de Franca e região nas eleições de 2026, além de detalhar seu papel na presidência do Comam (Consórcio de Municípios da Alta Mogiana), que reúne 30 cidades.
Desafios orçamentários
Em entrevista ao programa "A Hora É Essa!", da Rádio Difusora, com o jornalista Corrêa Neves Jr., nesta segunda-feira, 10, o prefeito comentou as dificuldades enfrentadas pela administração e a necessidade de fazer mais com menos, em meio às limitações financeiras que afetam as prefeituras.
Segundo ele, "sobram 1%, 2%, 3% do orçamento para tudo: para tapa-buraco, para recapeamento, para turismo, para cultura, para o esporte". Juninho destacou que esse pequeno percentual é o que resta para todos os demais setores da gestão municipal, exigindo planejamento e criatividade. "A gente tem que fazer um trabalho de inteligência, de gestão, para que a gente possa contemplar o maior número possível de pessoas da nossa cidade", completou.
O prefeito ressaltou a queda na arrecadação e as dificuldades que as cidades enfrentam com a redução dos repasses estaduais e federais. Segundo ele, embora Batatais gere cerca de R$ 2 bilhões por ano em impostos, o município recebe de volta menos de 10% desse valor.
“Imagina se os municípios ficassem com pelo menos metade disso para investir na sua cidade. Aí sim, nós teríamos poder de investimento”, pontuou.
Protagonismo regional
Juninho Gaspar afirmou que Batatais passa por um momento de retomada do protagonismo regional, com a recuperação de serviços públicos e a criação de novas estruturas para atender à população. O prefeito destacou que o município voltou a oferecer atendimentos que haviam sido interrompidos em gestões anteriores.
"Batatais é uma cidade em que estamos trabalhando a cada dia para resgatar uma cidade que já foi referência regional. Hoje, temos Corpo de Bombeiros, Poupatempo e resgatamos a agência do INSS", disse.
Comam e cooperação entre municípios
Como presidente do Comam, Juninho Gaspar destacou a importância da união regional como forma de otimizar recursos e fortalecer as políticas públicas. Ele lembrou que cidades da Alta Mogiana têm desenvolvido projetos conjuntos que trazem resultados práticos para a população.
“Nós fizemos uma PPP de iluminação pública com 15 municípios, trocamos todo o parque luminotécnico para LED e estamos discutindo um plano regional integrado de resíduos sólidos e usinas fotovoltaicas”, explicou.
O prefeito afirmou que a integração entre os municípios tem garantido ganhos financeiros e sustentabilidade. "O consórcio tem um papel fundamental para que todos os municípios ganhem na economia de escala e possam discutir no mesmo nível com os governos estadual e federal", completou.
Franca Tem Voz
No encerramento da entrevista, Juninho Gaspar falou sobre o movimento Franca Tem Voz, que reúne lideranças da região em busca de mais representatividade política para o interior paulista. Ele ressaltou que o engajamento regional é fundamental para ampliar a conquista de investimentos e dar mais visibilidade às demandas locais.
"Quero parabenizar este movimento e dizer que podem contar comigo enquanto prefeito de Batatais e presidente do Comam. Precisamos de representantes comprometidos com a nossa região".
A campanha é idealizada por Acif, Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora, com o apoio de CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete, Magazine Luiza e outras entidades e empresas. O objetivo é mobilizar a população para que Franca amplie sua representação na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e conquiste representação na Câmara dos Deputados.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.