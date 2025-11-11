Durante a aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), no último domingo, 9, uma estudante francana de 16 anos relatou ter sido obrigada a retirar o escapulário e a pulseira de consagração que usava no momento da prova. O caso aconteceu na Fatec (Faculdade de Tecnologia) de Franca e gerou desconforto e insegurança na jovem, que fez o exame como treineira.

Segundo Maria Luiza Julio Oliveira, enquanto os candidatos aguardavam na fila, uma fiscal passou distribuindo o saquinho lacrado onde deveriam ser colocados celulares, lápis e borracha. “Guardei meu celular e fechei o saquinho, porque não tinha levado lápis nem borracha. A fiscal não mencionou nada sobre colares ou pulseiras”, contou.

Ao entrar na sala, no entanto, o chefe de sala apontou para o escapulário e para a pulseira de consagração - também conhecida como cadeia - e ordenou que ela retirasse os objetos. “Expliquei que não gosto de tirar, que nem pra dormir eu tiro, e perguntei se podia deixar por baixo da blusa. Ele disse que não e ainda reclamou, dizendo que eu deveria ter colocado dentro do saquinho junto com o celular”, relatou a estudante.