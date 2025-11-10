O Sesi Franca Basquete inicia, nesta segunda-feira, 10, a sequência de jogos em casa contra equipes do Rio de Janeiro pelo NBB (Novo Basquete Brasil). O primeiro confronto será contra o Botafogo, às 19h30, no ginásio “Pedrocão”. Na quarta-feira, 12, o time enfrenta o Flamengo, e na próxima segunda, 17, o Vasco.
O técnico Helinho Garcia poderá contar com o retorno do ala-armador David Jackson, recuperado de uma lesão na coxa. O jogador desfalcou a equipe em cinco partidas, contra o Paulistano, Caxias, União Corinthians, Minas e Cruzeiro. Sem o norte-americano, o Franca ganhou três jogos e perdeu dois.
Em contrapartida, Georginho segue fora da equipe. O ala-armador continua realizando tratamento de uma lesão na coxa, ainda sem previsão de retorno.
O Sesi Franca, que vem de uma vitória contra o Cruzeiro, está na 3ª colocação com 71,4% de aproveitamento, sendo 5 vitórias e 2 derrotas em 7 jogos. O Botafogo, que vem de vitória sobre o Pato Basquete, ocupa a 15ª posição com campanha de 28,6% de aproveitamento, sendo 2 vitórias e 5 derrotas em 7 partidas.
Os ingressos para o jogo desta segunda-feira custam R$ 20 (arquibancada) e R$ 40 (numerada).
