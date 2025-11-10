O Sesi Franca Basquete inicia, nesta segunda-feira, 10, a sequência de jogos em casa contra equipes do Rio de Janeiro pelo NBB (Novo Basquete Brasil). O primeiro confronto será contra o Botafogo, às 19h30, no ginásio “Pedrocão”. Na quarta-feira, 12, o time enfrenta o Flamengo, e na próxima segunda, 17, o Vasco.

O técnico Helinho Garcia poderá contar com o retorno do ala-armador David Jackson, recuperado de uma lesão na coxa. O jogador desfalcou a equipe em cinco partidas, contra o Paulistano, Caxias, União Corinthians, Minas e Cruzeiro. Sem o norte-americano, o Franca ganhou três jogos e perdeu dois.

Em contrapartida, Georginho segue fora da equipe. O ala-armador continua realizando tratamento de uma lesão na coxa, ainda sem previsão de retorno.