Um empresário de Franca vive uma verdadeira situação de desespero. Em menos de dois meses, sua casa localizada no Centro da cidade foi invadida e furtada quatro vezes, sempre da mesma forma, e o prejuízo já ultrapassa R$ 20 mil.
Denilton Carlos, proprietário do imóvel, afirma que está tentando reformar o local para colocá-lo para alugar, mas cada vez que termina de arrumar, criminosos voltam e destroem tudo novamente. Ele acredita que o autor seja sempre o mesmo homem.
“Ele já levou tudo. Não tenho mais fiação e nenhuma tomada. Eram mais de 20 só dentro da casa, arrancaram tudo. Passei muito mal, é triste. A gente trabalha, gera emprego, e vive uma situação dessa, uma insegurança pública nesse ponto”, desabafou Denilton.
O empresário contou ainda que o criminoso deixou a calça que usava durante um dos furtos, filmado por câmeras, como se estivesse “desafiando a vítima”. “Por incrível que pareça, ele deixou a calça que aparece nas imagens. É como se dissesse que posso arrumar, porque ele voltaria. Já furtaram várias casas na região e nada foi feito até agora”, relatou.
Cansado da situação, Denilton contratou um segurança particular para tentar conter as invasões e proteger o imóvel.
O último crime ocorreu na madrugada desse domingo, 9. O criminoso entrou novamente pelo telhado, e desta vez, conseguiu acessar o interior da casa, arrombando todas as portas que estavam trancadas. Antes, os furtos se limitavam às áreas externas, de onde o ladrão já havia levado fiações, motores, disjuntores da piscina e da sauna.
O empresário pede ajuda das autoridades.
Em nota, a Polícia Militar informou que, somente neste ano, 22 pessoas foram presas em flagrante por furto em Franca, e que os indicadores do crime seguem estáveis em comparação com o mesmo período do ano passado.
A corporação reforçou a importância da denúncia. É extremamente importante que o cidadão faça imediatamente a denúncia via telefone 190 ao perceber qualquer atitude suspeita, destacou a PM.
