Um empresário de Franca vive uma verdadeira situação de desespero. Em menos de dois meses, sua casa localizada no Centro da cidade foi invadida e furtada quatro vezes, sempre da mesma forma, e o prejuízo já ultrapassa R$ 20 mil.

Denilton Carlos, proprietário do imóvel, afirma que está tentando reformar o local para colocá-lo para alugar, mas cada vez que termina de arrumar, criminosos voltam e destroem tudo novamente. Ele acredita que o autor seja sempre o mesmo homem.

“Ele já levou tudo. Não tenho mais fiação e nenhuma tomada. Eram mais de 20 só dentro da casa, arrancaram tudo. Passei muito mal, é triste. A gente trabalha, gera emprego, e vive uma situação dessa, uma insegurança pública nesse ponto”, desabafou Denilton.