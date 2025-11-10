A incerteza sobre a realização da Expoagro Franca 2026 continua. A Prefeitura informou nesta segunda-feira, 10, que a empresa vencedora da licitação, WJC Promoções Artísticas Ltda, solicitou mais tempo para efetuar o pagamento de R$ 279.903,82, valor referente ao lance vencedor. De acordo com o município, o pedido está sob análise da Procuradoria Geral.
O prazo para o pagamento venceu no dia 6 de novembro - e já havia sido prorrogado uma vez, conforme previsto no edital. Mesmo assim, o depósito ainda não foi confirmado, e o evento, programado para ocorrer entre 14 e 24 de maio de 2026, segue sem definição concreta sobre quem será responsável pela organização.
A administração municipal agora avalia se concede nova extensão de prazo, mesmo após o descumprimento do cronograma inicial. Caso a Prefeitura opte por não estender o prazo, a licitação poderá ser considerada fracassada e um novo processo licitatório ficará a cargo do Executivo decidir se fará ou não.
O caso escancara as dificuldades que a Prefeitura enfrenta para garantir a realização da principal festa popular da cidade. Desta vez, porém, a responsabilidade não recai diretamente sobre o governo municipal, que antecipou o processo licitatório justamente para atrair mais empresas e permitir que a vencedora tivesse tempo para planejar a festa com antecedência.
Mesmo assim, apenas duas empresas participaram da licitação, e a vencedora - homologada em 13 de outubro - parece ainda não ter decidido se realmente irá promover o evento.
Vale lembrar que, embora o evento seja licitado pela Prefeitura, a organização artística é de responsabilidade da empresa contratada, que deve arcar com os custos e gerir a programação.
A licitação da Expoagro é tradicionalmente considerada uma das mais complexas da administração municipal, pelo histórico de impasses que se repetem quase todos os anos.
Relembre o caso
A WJC Promoções Artísticas Ltda, de Restinga, foi declarada vencedora do certame realizado pela Prefeitura. Pelo edital, a contratada deve realizar ao menos cinco shows artísticos, sendo dois gratuitos e um ecumênico, além de poder explorar espaços como camarotes, arquibancadas, áreas VIP, bares e parque de diversões.
O valor máximo dos ingressos de pista foi fixado em R$ 30, acima dos R$ 20 cobrados na edição de 2024.
Apesar de prometer que “faria o pagamento e promoveria a festa”, o representante da empresa ainda não fez o acerto do lance para poder assinar o contrato e dar andamento na festa, contratar os shows.
