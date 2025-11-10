A incerteza sobre a realização da Expoagro Franca 2026 continua. A Prefeitura informou nesta segunda-feira, 10, que a empresa vencedora da licitação, WJC Promoções Artísticas Ltda, solicitou mais tempo para efetuar o pagamento de R$ 279.903,82, valor referente ao lance vencedor. De acordo com o município, o pedido está sob análise da Procuradoria Geral.

O prazo para o pagamento venceu no dia 6 de novembro - e já havia sido prorrogado uma vez, conforme previsto no edital. Mesmo assim, o depósito ainda não foi confirmado, e o evento, programado para ocorrer entre 14 e 24 de maio de 2026, segue sem definição concreta sobre quem será responsável pela organização.

A administração municipal agora avalia se concede nova extensão de prazo, mesmo após o descumprimento do cronograma inicial. Caso a Prefeitura opte por não estender o prazo, a licitação poderá ser considerada fracassada e um novo processo licitatório ficará a cargo do Executivo decidir se fará ou não.