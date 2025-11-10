Morreu neste domingo, 9, Edinamar Aparecida de Oliveira, conhecida como Edinha, aos 54 anos, vítima de um infarto. Ela era solteira e irmã dos jogadores do futebol amador de Franca, Edvar e Edgar. Edinha trabalhava na empresa Versat Cerimonial de Franca.
A família sempre morou no alto da Santa Cruz, na Vila Scarabucci. Edinha era a maior incentivadora dos irmãos, sempre acompanhando a dupla nos campeonatos, principalmente nos jogos do Campeonato Varzeano e pela Seleção de Ligas.
Amigos usaram as redes sociais para homenagear Edinha. “Uma pessoa incrível, sempre alegre, sorridente, parceira, exemplo de humildade”, escreveu Ketler Cristina Delfino. “Oh, minha amiga, quero me lembrar de você sempre com um sorriso. Sua alegria sempre foi contagiante”, postou Dirlene Lourenço Ferreira. “Inacreditável”, escreveu Sônia Almeida.
A Versat Cerimonial divulgou nota de pesar. “Perdemos alguém muito especial da nossa equipe. Guardaremos suas lembranças com muito carinho”.
O corpo de Edinha está sendo velado no Velório São Vicente, das 7h30 às 13h45 desta segunda-feira, 10. O sepultamento ocorrerá logo em seguida, às 14h, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.