Morreu neste domingo, 9, Edinamar Aparecida de Oliveira, conhecida como Edinha, aos 54 anos, vítima de um infarto. Ela era solteira e irmã dos jogadores do futebol amador de Franca, Edvar e Edgar. Edinha trabalhava na empresa Versat Cerimonial de Franca.

A família sempre morou no alto da Santa Cruz, na Vila Scarabucci. Edinha era a maior incentivadora dos irmãos, sempre acompanhando a dupla nos campeonatos, principalmente nos jogos do Campeonato Varzeano e pela Seleção de Ligas.

Amigos usaram as redes sociais para homenagear Edinha. “Uma pessoa incrível, sempre alegre, sorridente, parceira, exemplo de humildade”, escreveu Ketler Cristina Delfino. “Oh, minha amiga, quero me lembrar de você sempre com um sorriso. Sua alegria sempre foi contagiante”, postou Dirlene Lourenço Ferreira. “Inacreditável”, escreveu Sônia Almeida.