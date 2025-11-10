Moradores da Vila São Sebastião, na região Oeste de Franca, denunciam uma situação de abandono em um terreno localizado na rua Manoel Ribeiro, 998, no fim da via. Segundo eles, o local causa transtornos e representa risco à saúde pública.

De acordo com os moradores, a situação persiste há anos, e o principal incômodo é o mau cheiro que vem do local.

Além do odor desagradável, os moradores afirmam que o lote se tornou um foco de proliferação de pragas urbanas, atraindo ratos e baratas para as residências próximas.