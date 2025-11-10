10 de novembro de 2025
RECLAMAÇÕES

Terreno com lixo atrai ratos e baratas na Vila São Sebastião

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Estado do terreno na rua Manoel Ribeiro, na Vila São Sebastião, em Franca
Estado do terreno na rua Manoel Ribeiro, na Vila São Sebastião, em Franca

Moradores da Vila São Sebastião, na região Oeste de Franca, denunciam uma situação de abandono em um terreno localizado na rua Manoel Ribeiro, 998, no fim da via. Segundo eles, o local causa transtornos e representa risco à saúde pública.

De acordo com os moradores, a situação persiste há anos, e o principal incômodo é o mau cheiro que vem do local.

Além do odor desagradável, os moradores afirmam que o lote se tornou um foco de proliferação de pragas urbanas, atraindo ratos e baratas para as residências próximas.

O local teria se tornado um ponto comum de descarte de lixo e materiais inservíveis.

O que diz a Prefeitura? 

Em nota, a Prefeitura informou que a solicitação de limpeza da área foi encaminhada para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para inclusão na programação de serviços para os próximos dias.

