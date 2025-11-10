A família de Maxsuel Henrique Melo da Silva, de 38 anos, procura informações sobre seu paradeiro. Ele está desaparecido desde a noite de quarta-feira, 5 de novembro, quando saiu de casa, nos predinhos do Parque Dom Pedro, região norte de Franca, dizendo que iria tirar foto de uma geladeira que estava tentando vender. Desde então, ele não foi mais visto.

Segundo boletim registrado, Maxsuel havia se mudado recentemente para a casa da mãe, e estava em processo de mudança de outro imóvel, localizado no Jardim Progresso.

De acordo com a mãe, o filho trabalhava em uma empresa no Distrito Industrial, mas não compareceu ao serviço nos dias seguintes ao desaparecimento. Ela informou ainda que ele é esquizofrênico e faz uso de entorpecentes, mas levava uma vida normal e não tinha desafetos conhecidos.