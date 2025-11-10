Um grave acidente de trabalho foi registrado em uma obra na rua General Osório, no centro de Franca, nesta segunda-feira, 10. O servente de pedreiro João Antônio Nunes ficou em estado gravíssimo após ser atingido por um muro de aproximadamente três metros de altura que desabou enquanto ele trabalhava.

De acordo com testemunhas, o grupo de operários percebeu que a estrutura estava prestes a cair e gritou alertando os colegas: “O muro está caindo!”. Quatro trabalhadores conseguiram correr a tempo, mas João acabou sendo atingido diretamente na cabeça, sofrendo um ferimento profundo que arrancou parte do couro cabeludo.

Os companheiros de trabalho tentaram retirar o homem dos escombros, mas havia muitos destroços sobre suas pernas. Por orientação do Corpo de Bombeiros, um dos pedreiros usou a própria camisa para estancar o sangramento na cabeça da vítima até a chegada do socorro.