Após um fim de semana de chuva e ventos que causaram prejuízos em diversas regiões de Franca, esta semana será de tempo estável, com o retorno do calor e sem nenhuma previsão de chuva. De acordo com os dados da Climatempo, os francanos podem esperar por dias de sol entre nuvens e temperaturas que subirão gradualmente, tornando as tardes e também as noites mais quentes.

Previsão detalhada

Esta segunda-feira, 10, será de sol e algumas nuvens, e o tempo firme predomina. A temperatura mínima é de 17ºC e a máxima chega aos 29ºC. Não deve chover.

Na terça-feira, 11, o padrão se repete. O dia será de sol, com aumento da nebulosidade no período da tarde, mas à noite o tempo volta a ficar limpo. A mínima sobe para 18ºC e a máxima se mantém em 29ºC.