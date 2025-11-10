Após um fim de semana de chuva e ventos que causaram prejuízos em diversas regiões de Franca, esta semana será de tempo estável, com o retorno do calor e sem nenhuma previsão de chuva. De acordo com os dados da Climatempo, os francanos podem esperar por dias de sol entre nuvens e temperaturas que subirão gradualmente, tornando as tardes e também as noites mais quentes.
Previsão detalhada
Esta segunda-feira, 10, será de sol e algumas nuvens, e o tempo firme predomina. A temperatura mínima é de 17ºC e a máxima chega aos 29ºC. Não deve chover.
Na terça-feira, 11, o padrão se repete. O dia será de sol, com aumento da nebulosidade no período da tarde, mas à noite o tempo volta a ficar limpo. A mínima sobe para 18ºC e a máxima se mantém em 29ºC.
A partir de quarta-feira, 12, o calor se intensifica um pouco mais. O sol aparece entre algumas nuvens durante o dia e a noite fica mais nublada, mas sem chuva. A mínima será de 18ºC e a máxima atinge os 30ºC.
Já a quinta-feira, 13, e sexta-feira, 14, encerram a semana com tempo abafado. As noites serão as mais quentes do período, com mínimas de 19ºC. Durante o dia, o sol aparece em meio a períodos de céu nublado, e as máximas se mantêm em 30ºC.
