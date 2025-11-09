Um capotamento na rodovia João Traficante, que liga Franca (SP) a Ibiraci (MG), no início da noite deste domingo, 9, deixou duas pessoas feridas. O veículo, um Palio Weekend, era ocupado por um motorista de 22 anos, sua namorada, de 27, e outra mulher, de 34. As duas passageiras precisaram ser socorridas com vários ferimentos. O motorista nada sofreu além do susto. Segundo a polícia, os passageiros são de Franca, moradores no bairro Chico Neca.
De acordo com informações apuradas no local, o grupo seguia no sentido Ibiraci–Franca quando, na altura do km 13, o carro capotou várias vezes e parou em um barranco no acostamento à direita da pista.
As mulheres foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas a unidades de saúde de Franca. Consciente, o motorista fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo.
Segundo relato, os três haviam saído de casa pela manhã para um passeio em uma cachoeira nas proximidades de Ibiraci. No retorno para Franca, o acidente aconteceu. O carro ficou bastante danificado.
O Corpo de Bombeiros, o SAMU e a Polícia Militar estiveram no local realizando os trabalhos de resgate e segurança. As causas do acidente serão apuradas.
