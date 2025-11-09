Um capotamento na rodovia João Traficante, que liga Franca (SP) a Ibiraci (MG), no início da noite deste domingo, 9, deixou duas pessoas feridas. O veículo, um Palio Weekend, era ocupado por um motorista de 22 anos, sua namorada, de 27, e outra mulher, de 34. As duas passageiras precisaram ser socorridas com vários ferimentos. O motorista nada sofreu além do susto. Segundo a polícia, os passageiros são de Franca, moradores no bairro Chico Neca.

De acordo com informações apuradas no local, o grupo seguia no sentido Ibiraci–Franca quando, na altura do km 13, o carro capotou várias vezes e parou em um barranco no acostamento à direita da pista.

As mulheres foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas a unidades de saúde de Franca. Consciente, o motorista fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo.