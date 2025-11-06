O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2025 está sendo aplicado neste domingo, 9, em Franca, com provas realizadas em diferentes locais da cidade. O segundo dia de exame ocorrerá no próximo domingo, 16.

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), 6.833 pessoas tiveram as inscrições confirmadas no município, sendo 3.419 concluintes do ensino médio. O número representa aumento de 16% em relação a 2024, quando 5.872 candidatos participaram da avaliação.

A redação deste ano aborda o tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, que propõe aos participantes refletirem sobre os desafios e oportunidades relacionados ao aumento da longevidade no país.