GCN - Sampi Franca

DIVULGADO!

6 mil francanos já sabem tema da redação do Enem; descubra

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Agência Brasil
Estudantes indo realizar o Enem
O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2025 está sendo aplicado neste domingo, 9, em Franca, com provas realizadas em diferentes locais da cidade. O segundo dia de exame ocorrerá no próximo domingo, 16.

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), 6.833 pessoas tiveram as inscrições confirmadas no município, sendo 3.419 concluintes do ensino médio. O número representa aumento de 16% em relação a 2024, quando 5.872 candidatos participaram da avaliação.

A redação deste ano aborda o tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, que propõe aos participantes refletirem sobre os desafios e oportunidades relacionados ao aumento da longevidade no país.

O primeiro dia reúne provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. O resultado final deve ser divulgado no início de 2026.

