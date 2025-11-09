09 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

AGREDIDO

Homem machucado causa confusão e recusa atendimento em Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Equipe do SAMU tentando convencer o homem ferido a ir para o hospital
Equipe do SAMU tentando convencer o homem ferido a ir para o hospital

Um homem de 49 anos foi encontrado gritando de dor no Jardim Aeroporto 2, em Franca SP, no início da tarde deste domingo, 9. Ele estava deitado na rua, com escoriações pelo corpo e reclamando de fortes dores nas costelas. Segundo informações, a mãe e a irmã foram as primeiras a encontrá-lo e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Quando a equipe chegou ao local, o homem estava alterado e nervoso. Mesmo ferido, ele recusou o atendimento médico. Foi agredido, mas não quis explicar o que houve.

O homem tem envolvimento com drogas e estava bastante agitado. Assim que o médico tentou avaliá-lo, ele começou a gritar e reclamar de dor, dizendo que o profissional estava o machucando.

Os médicos tentaram convencê-lo a ir ao hospital para fazer um raio-X, já que havia suspeita de fraturas nas costelas, mas o homem se negou a ir. Mesmo com as tentativas da equipe, ele continuou recusando o socorro.

Com a ajuda dos socorristas, o homem se levantou da calçada, entrou no carro da irmã e foi embora por conta própria.

A equipe do SAMU encerrou o atendimento no local, respeitando a decisão do paciente que não quis ser encaminhado ao hospital.

