Um homem de 49 anos foi encontrado gritando de dor no Jardim Aeroporto 2, em Franca SP, no início da tarde deste domingo, 9. Ele estava deitado na rua, com escoriações pelo corpo e reclamando de fortes dores nas costelas. Segundo informações, a mãe e a irmã foram as primeiras a encontrá-lo e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Quando a equipe chegou ao local, o homem estava alterado e nervoso. Mesmo ferido, ele recusou o atendimento médico. Foi agredido, mas não quis explicar o que houve.

O homem tem envolvimento com drogas e estava bastante agitado. Assim que o médico tentou avaliá-lo, ele começou a gritar e reclamar de dor, dizendo que o profissional estava o machucando.