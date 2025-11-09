Um homem de 49 anos foi encontrado gritando de dor no Jardim Aeroporto 2, em Franca SP, no início da tarde deste domingo, 9. Ele estava deitado na rua, com escoriações pelo corpo e reclamando de fortes dores nas costelas. Segundo informações, a mãe e a irmã foram as primeiras a encontrá-lo e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Quando a equipe chegou ao local, o homem estava alterado e nervoso. Mesmo ferido, ele recusou o atendimento médico. Foi agredido, mas não quis explicar o que houve.
O homem tem envolvimento com drogas e estava bastante agitado. Assim que o médico tentou avaliá-lo, ele começou a gritar e reclamar de dor, dizendo que o profissional estava o machucando.
Os médicos tentaram convencê-lo a ir ao hospital para fazer um raio-X, já que havia suspeita de fraturas nas costelas, mas o homem se negou a ir. Mesmo com as tentativas da equipe, ele continuou recusando o socorro.
Com a ajuda dos socorristas, o homem se levantou da calçada, entrou no carro da irmã e foi embora por conta própria.
A equipe do SAMU encerrou o atendimento no local, respeitando a decisão do paciente que não quis ser encaminhado ao hospital.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.