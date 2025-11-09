Três criminosos foram presos em flagrante após uma tentativa de assalto a uma residência na avenida São Pedro, bairro City Petrópolis, em Franca SP, na noite deste sábado, 8. O grupo trocou tiros com o morador, um eletricista de 30 anos, que acompanhou toda a ação pelas câmeras de segurança e reagiu. Um dos assaltantes foi atingido por um disparo na perna.
De acordo com o boletim de ocorrência, quatro homens invadiram a casa por volta das 23h, pulando o muro dos fundos. O morador, que é CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), percebeu a movimentação pelas câmeras e pegou a arma de fogo que mantinha legalmente em casa.
Ao sair para verificar, o eletricista deu de frente com os invasores. Um dos criminosos, que também estava armado, atirou contra ele, mas errou o disparo. O morador revidou, atingindo a perna de um dos assaltantes, que caiu e conseguiu fugir com os comparsas pelos telhados das casas vizinhas.
O morador então acionou a Polícia Militar, que rapidamente chegou ao local. Enquanto uma equipe colhia informações com o proprietário, outra fez um cerco nas proximidades.
Durante o patrulhamento, os policiais avistaram um carro Dodge Journey preto com um homem entrando apressado pela porta traseira e se abaixando ao perceber a viatura, o que levantou suspeita.
Após um breve acompanhamento, o veículo foi abordado. Dentro, estavam dois homens. Um sapateiro de 28 anos, que demonstrava nervosismo e confessou ter participado da tentativa de roubo, dizendo que o objetivo era furtar armas de fogo da residência. Um motorista autônomo de 27 anos, que afirmou ter sido apenas chamado para dar carona, mas as imagens das câmeras confirmaram que ele também fazia parte do grupo, aguardando do lado de fora no carro durante o crime.
Enquanto a abordagem acontecia, outra equipe da PM encontrou um homem ferido por tiro na perna na Avenida Santa Terezinha, próxima ao local da tentativa de assalto. Após consulta, foi identificado como irmão do sapateiro, de 27 anos, e também reconhecido nas imagens da câmera de segurança como um dos envolvidos na invasão.
Os três criminosos receberam voz de prisão em flagrante. O ferido foi levado à Santa Casa de Misericórdia de Franca, onde permaneceu sob escolta policial. Os outros dois foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ).
O trio segue à disposição da Justiça, e a Polícia Militar continua as buscas pelo quarto integrante do bando, que conseguiu fugir.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.