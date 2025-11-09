Três criminosos foram presos em flagrante após uma tentativa de assalto a uma residência na avenida São Pedro, bairro City Petrópolis, em Franca SP, na noite deste sábado, 8. O grupo trocou tiros com o morador, um eletricista de 30 anos, que acompanhou toda a ação pelas câmeras de segurança e reagiu. Um dos assaltantes foi atingido por um disparo na perna.

De acordo com o boletim de ocorrência, quatro homens invadiram a casa por volta das 23h, pulando o muro dos fundos. O morador, que é CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), percebeu a movimentação pelas câmeras e pegou a arma de fogo que mantinha legalmente em casa.

Ao sair para verificar, o eletricista deu de frente com os invasores. Um dos criminosos, que também estava armado, atirou contra ele, mas errou o disparo. O morador revidou, atingindo a perna de um dos assaltantes, que caiu e conseguiu fugir com os comparsas pelos telhados das casas vizinhas.