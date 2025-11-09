Um ônibus da São José, o circular 1, se envolveu em um acidente no início da tarde deste sábado, 9, na Avenida Dom Pedro, no Parque Moema, em Franca. O caso ocorreu nas proximidades do número 955, próximo a um semáforo da avenida José Rodrigues da Costa Sobrinho e mobilizou passageiros e motoristas que passavam pelo local.

De acordo com informações de um passageiro que estava dentro do coletivo no momento do impacto, o acidente teria ocorrido após um carro Corsa Classic tentar “fechar” o ônibus. Para evitar a batida com o veículo que fez a manobra, o motorista do circular desviou rapidamente, mas acabou atingindo outro carro que estava parado na via.

O impacto provocou danos consideráveis no automóvel atingido, mas, felizmente, ninguém ficou ferido. O passageiro relatou que, logo após o acidente, os ocupantes do ônibus foram transferidos para outro coletivo que chegou ao local para fazer o recolhimento dos passageiros e seguir viagem.