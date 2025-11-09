Você já deve ter ouvido alguém dizer, com aquele tom de quem entende tudo da vida: “Ah, mas cirurgia plástica é luxo! INSS não paga benefício para quem quer ficar bonito!”

Mas o que quase ninguém sabe é que o INSS pode, sim, reconhecer a incapacidade mesmo quando a cirurgia tem aparência estética.

A verdade é que o Direito Previdenciário não julga a vaidade, mas sim a incapacidade. E, em tempos em que a busca por procedimentos estéticos é cada vez mais comum, muitos segurados acabam passando por períodos de afastamento real do trabalho, enfrentando dores, limitações e riscos pós-operatórios que nada têm de supérfluos. E, nessa angústia, muitas vezes por falta de informações, deixam de buscar seus direitos.

1. O mito da “plástica por luxo”