08 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
DR. HÉLIO PALERMO

Morador de rua ferido entra em farmácia pedindo socorro

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Ambulância do SAMU foi até a farmácia onde o homem estava após ser agredido
Ambulância do SAMU foi até a farmácia onde o homem estava após ser agredido

Um morador em situação de rua de 45 anos foi agredido violentamente na noite deste sábado, 8, no bairro Estação. Ele entrou na farmácia pedindo ajuda e álcool para passar nos ferimentos. Foi encaminhado ao pronto socorro com vários ferimentos e suspeitas de fraturas no braço e na costela, mas não deu detalhes de quem o agrediu. 

O homem chegou muito machucado, entrou na farmácia que fica na avenida Dr. Hélio Palermo pedindo ajuda às farmacêuticas, e pediu álcool para poder passar em seus machucados. “Ele entrou, nós o ajudamos, ele dizia que estava com muita dor nas costelas e no braço, além de ter vários machucados no rosto, possivelmente por socos, demos os primeiros socorros da forma que podíamos e acionamos o SAMU, mas ele não quis contar quem o agrediu.” Contou a farmacêutica que acionou o socorro.

A equipe do SAMU foi até o local e encaminhou o homem até o pronto socorro Dr. Álvaro Azzuz, pois seria necessário fazer raios-X tanto no braço quanto nas costelas onde ele se queixava de muita dor.  Ele se manteve sem contar quem o havia agredido.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários