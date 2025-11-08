Um morador em situação de rua de 45 anos foi agredido violentamente na noite deste sábado, 8, no bairro Estação. Ele entrou na farmácia pedindo ajuda e álcool para passar nos ferimentos. Foi encaminhado ao pronto socorro com vários ferimentos e suspeitas de fraturas no braço e na costela, mas não deu detalhes de quem o agrediu.

O homem chegou muito machucado, entrou na farmácia que fica na avenida Dr. Hélio Palermo pedindo ajuda às farmacêuticas, e pediu álcool para poder passar em seus machucados. “Ele entrou, nós o ajudamos, ele dizia que estava com muita dor nas costelas e no braço, além de ter vários machucados no rosto, possivelmente por socos, demos os primeiros socorros da forma que podíamos e acionamos o SAMU, mas ele não quis contar quem o agrediu.” Contou a farmacêutica que acionou o socorro.

A equipe do SAMU foi até o local e encaminhou o homem até o pronto socorro Dr. Álvaro Azzuz, pois seria necessário fazer raios-X tanto no braço quanto nas costelas onde ele se queixava de muita dor. Ele se manteve sem contar quem o havia agredido.