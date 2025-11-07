O ex-delegado e ex-diretor da Polícia Civil de Franca, Roberto Maurício Genofre, morreu em São Paulo. A notícia do falecimento foi divulgada nesta sexta-feira, 7, pelo IBCCRIM (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais), do qual ele era associado e um dos fundadores.

Genofre teve uma carreira marcada pela defesa dos direitos humanos e pela atuação em prol de uma segurança pública mais democrática. Em nota, o IBCCRIM destacou que ele foi um "policial ímpar, que aliou a investigação aos princípios constitucionais dos direitos humanos" e que "contribuiu como poucos para a construção de uma polícia comprometida com as garantias fundamentais".

Durante sua trajetória na Polícia Civil de São Paulo, Roberto Maurício Genofre ocupou cargos de destaque, como Corregedor-Geral e Diretor da Academia de Polícia. Ele também foi chefe da Polícia Civil do Estado e, antes disso, delegado titular em Franca.