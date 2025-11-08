Enquanto Maria, Jose e Silva dominam com folga os registros de nomes mais populares em Franca, o levantamento do Censo Demográfico do IBGE, revela o outro extremo da lista: os nomes mais raros da cidade. Na 2035ª posição do ranking, dezenas de nomes aparecem com a frequência mínima, sendo compartilhados por apenas 10 pessoas cada.

Esses nomes representam apenas 0,003% do total analisado, tornando seus portadores únicos na multidão.

Na lista de nomes com apenas 10 registros, encontram-se, por exemplo:

Mislaine

Aide

Alifer

Odirlei

Kesley

Anilton

Aureliano

Aureo

Bethania

Ubirajara

Etiene

Cassilda

Cirilo

Kelven

Cremilda

O contraste com os populares