08 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CENSO DEMOGRÁFICO

Cirilo, Odirlei e Cremilda: os nomes mais raros de Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Certidão de Nascimento: o IBGE divulgou nomes raros e inusitados em Franca
Certidão de Nascimento: o IBGE divulgou nomes raros e inusitados em Franca

Enquanto Maria, Jose e Silva dominam com folga os registros de nomes mais populares em Franca, o levantamento do Censo Demográfico do IBGE, revela o outro extremo da lista: os nomes mais raros da cidade. Na 2035ª posição do ranking, dezenas de nomes aparecem com a frequência mínima, sendo compartilhados por apenas 10 pessoas cada.

Esses nomes representam apenas 0,003% do total analisado, tornando seus portadores únicos na multidão.

Na lista de nomes com apenas 10 registros, encontram-se, por exemplo:

  • Mislaine
  • Aide
  • Alifer
  • Odirlei
  • Kesley
  • Anilton
  • Aureliano
  • Aureo
  • Bethania
  • Ubirajara
  • Etiene
  • Cassilda
  • Cirilo
  • Kelven
  • Cremilda

O contraste com os populares

A raridade desses nomes fica ainda mais evidente quando comparada aos mais frequentes na cidade. O nome Maria, por exemplo, é 1.831 vezes mais comum que Cremilda, com 18.318 registros.

Da mesma forma, o nome masculino Jose, com 7.099 registros, é quase 710 vezes mais frequente que Cirilo ou Kelven.

O contraste se repete nos sobrenomes. Enquanto Silva é o mais popular, pertencendo a 51.134 pessoas, os nomes raros representam uma fração minúscula na cidade, destacando a exclusividade de quem os carrega.

E o seu nome?

Quer descobrir se o seu nome é comum ou raro? O IBGE disponibiliza uma ferramenta interativa chamada “Nomes no Brasil”, que permite ver quantas pessoas compartilham o mesmo nome que você — ou encontrar curiosidades como essas, escondidas nos registros civis do país.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários