Enquanto Maria, Jose e Silva dominam com folga os registros de nomes mais populares em Franca, o levantamento do Censo Demográfico do IBGE, revela o outro extremo da lista: os nomes mais raros da cidade. Na 2035ª posição do ranking, dezenas de nomes aparecem com a frequência mínima, sendo compartilhados por apenas 10 pessoas cada.
Esses nomes representam apenas 0,003% do total analisado, tornando seus portadores únicos na multidão.
Na lista de nomes com apenas 10 registros, encontram-se, por exemplo:
- Mislaine
- Aide
- Alifer
- Odirlei
- Kesley
- Anilton
- Aureliano
- Aureo
- Bethania
- Ubirajara
- Etiene
- Cassilda
- Cirilo
- Kelven
- Cremilda
O contraste com os populares
A raridade desses nomes fica ainda mais evidente quando comparada aos mais frequentes na cidade. O nome Maria, por exemplo, é 1.831 vezes mais comum que Cremilda, com 18.318 registros.
Da mesma forma, o nome masculino Jose, com 7.099 registros, é quase 710 vezes mais frequente que Cirilo ou Kelven.
O contraste se repete nos sobrenomes. Enquanto Silva é o mais popular, pertencendo a 51.134 pessoas, os nomes raros representam uma fração minúscula na cidade, destacando a exclusividade de quem os carrega.
E o seu nome?
Quer descobrir se o seu nome é comum ou raro? O IBGE disponibiliza uma ferramenta interativa chamada “Nomes no Brasil”, que permite ver quantas pessoas compartilham o mesmo nome que você — ou encontrar curiosidades como essas, escondidas nos registros civis do país.
