O Esporte Clube Meia-Noite, de Patrocínio Paulista, quer sediar uma etapa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. Filiado à FPF (Federação Paulista de Futebol) desde fevereiro de 2025, a agremiação que se tornou SAF (Sociedade Anônima do Futebol) desde setembro de 2024, planeja também se profissionalizar, iniciando-se na Série B do Campeonato Paulista em breve.

Mas, primeiramente, o clube quer disputar a Copa São Paulo e já encaminhou toda documentação para a Federação, com o pedido para ser uma das 32 sedes da competição sub-20. “Entregamos toda documentação e está praticamente tudo certo para disputarmos a Copa São Paulo. O clube já está inscrito e está tudo certo com toda estrutura para sermos uma das sedes da competição”, disse José Cláudio, presidente do Meia-Noite.

O time já vem treinando há quase dois meses e quer fazer bonito na competição sub-20 pela primeira vez. A agremiação de Patrocínio já disputou neste ano as categorias de sub-11 até a sub-17. “A intenção é chegar às divisões profissionais, na Bezinha e assim por diante. Esse é o projeto”, destacou José Cláudio.