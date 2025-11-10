O projeto social Bom Passe FC está há mais de 15 anos oferecendo aulas gratuitas de futebol para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, em Franca. As atividades acontecem todos os sábados, das 7h30 às 9h, no campo do Parque dos Trabalhadores, conduzidas por voluntários e voltadas à formação esportiva e social de jovens em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa foi criada por Nei Facioli, que reuniu filhos de funcionários de uma fábrica para os primeiros treinos. Com o passar dos anos, o projeto ganhou estrutura e passou a ser conduzido pela filha Carolina Cintra Facioli, atual diretora. Sob sua coordenação, o Bom Passe mantém mais de 100 alunos ativos e segue com o mesmo propósito que inspirou o início: usar o esporte como ferramenta de transformação.

As aulas são ministradas por estagiários do curso de Educação Física da Faculdade Anhanguera, que atuam de forma voluntária. Sem patrocínio fixo, o projeto sobrevive com o apoio da comunidade. Rifas, campanhas e doações de empresas locais garantem a compra de bolas, coletes, cones e materiais de primeiros socorros. Em algumas ocasiões, os próprios pais dos alunos ajudam na organização e manutenção dos treinos.