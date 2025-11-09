O motorista de ônibus do transporte público foi suspenso do trabalho após atropelar e matar o cachorro Romeu, de quatro anos, na tarde desta quinta-feira 6, na avenida Recife, bairro Jardim Aeroporto, zona Norte da cidade. A tutora do animal também será investigada, ela também poderá ser responsabilizada. Um caso de maus-tratos a animal que causou grande revolta nas redes sociais.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o ônibus atinge o animal duas vezes. Segundo testemunhas, o cachorro havia seguido sua tutora e as crianças até o ponto de ônibus. Quando elas embarcaram, Romeu permaneceu no local. Pouco depois, o motorista se aproximou e acabou atingindo o animal, que ficou preso embaixo do veículo.

O motorista desceu e tentou afastar o cachorro usando uma camisa, fazendo movimentos bruscos. Ferido e mancando, Romeu chegou a se afastar e subir na calçada, mas, assustado, voltou para debaixo do ônibus. Em seguida, o condutor entrou no veículo e, alegando estar atrasado, arrancou novamente, passando com a roda traseira sobre o animal. O cachorro morreu na hora.