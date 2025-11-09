O motorista de ônibus do transporte público foi suspenso do trabalho após atropelar e matar o cachorro Romeu, de quatro anos, na tarde desta quinta-feira 6, na avenida Recife, bairro Jardim Aeroporto, zona Norte da cidade. A tutora do animal também será investigada, ela também poderá ser responsabilizada. Um caso de maus-tratos a animal que causou grande revolta nas redes sociais.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o ônibus atinge o animal duas vezes. Segundo testemunhas, o cachorro havia seguido sua tutora e as crianças até o ponto de ônibus. Quando elas embarcaram, Romeu permaneceu no local. Pouco depois, o motorista se aproximou e acabou atingindo o animal, que ficou preso embaixo do veículo.
O motorista desceu e tentou afastar o cachorro usando uma camisa, fazendo movimentos bruscos. Ferido e mancando, Romeu chegou a se afastar e subir na calçada, mas, assustado, voltou para debaixo do ônibus. Em seguida, o condutor entrou no veículo e, alegando estar atrasado, arrancou novamente, passando com a roda traseira sobre o animal. O cachorro morreu na hora.
De acordo com o laudo veterinário, Romeu sofreu fraturas na face, no tórax e na região lombar. Ele pesava 13 quilos e tinha quatro anos de idade. O animal ficou “amassado” no meio da rua e o condutor do ônibus seguiu sua rota.
A Prefeitura de Ribeirão Preto informou que instaurou um procedimento administrativo para apurar o caso com rigor. Já a Polícia Civil abriu boletim de ocorrência e vai investigar o atropelamento, analisando as imagens das câmeras de segurança para definir se houve dolo ou negligência por parte do motorista.
Além disso, a tutora do animal também será investigada. A polícia deve apurar quais medidas ela tomava para evitar que o cachorro saísse de casa e se Romeu tinha o costume de fugir. A intenção é entender as circunstâncias que levaram o animal a permanecer sozinho no ponto de ônibus.
O caso segue sob investigação.
