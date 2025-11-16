O ala panamenho Luis Rodríguez, reforço do Sesi Franca para a sequência da temporada, desembarcou na Capital do Basquete com fome de títulos e diz que está ansioso para estrear com a camisa 15 do clube francano.

O jogador foi anunciado pela diretoria do Sesi Franca em 20 de setembro, mas ainda não tem data para estrear. “Estou muito feliz de estar aqui junto do time. A cultura vencedora do clube e os valores de uma família me motivaram muito a estar aqui", disse Rodríguez.

O ala de 26 anos, de dupla nacionalidade panamenha e americana, construiu sua carreira entre Estados Unidos e Panamá, acumulando experiência em diferentes níveis competitivos e se destacando pela versatilidade e intensidade. Ele disse estar ansioso para jogar com a camisa do Sesi Franca.