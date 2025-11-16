O ala panamenho Luis Rodríguez, reforço do Sesi Franca para a sequência da temporada, desembarcou na Capital do Basquete com fome de títulos e diz que está ansioso para estrear com a camisa 15 do clube francano.
O jogador foi anunciado pela diretoria do Sesi Franca em 20 de setembro, mas ainda não tem data para estrear. “Estou muito feliz de estar aqui junto do time. A cultura vencedora do clube e os valores de uma família me motivaram muito a estar aqui", disse Rodríguez.
O ala de 26 anos, de dupla nacionalidade panamenha e americana, construiu sua carreira entre Estados Unidos e Panamá, acumulando experiência em diferentes níveis competitivos e se destacando pela versatilidade e intensidade. Ele disse estar ansioso para jogar com a camisa do Sesi Franca.
“Minha expectativa é que possamos vencer todos os campeonatos que disputarmos. Significa muito para mim poder representar o Sesi Franca e vou sempre me entregar de coração. Estou ansioso para começar a jogar", afirmou Rodríguez, que foi destaque do Panamá na AmeriCup 2025.
O Sesi Franca, atual campeão do Paulista, busca o pentacampeonato do NBB, e terá pela frente na temporada a Copa Super 8 e a Champions League.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.