A Câmara Municipal de Franca instituiu o “Prêmio Dr. Clóvis Eduardo Pinto Ludovice”. A iniciativa tem o objetivo de reconhecer pessoas, instituições e projetos que se destacarem na promoção da educação, da cultura e do desenvolvimento acadêmico e social no município.

O prêmio será concedido anualmente, durante Sessão Solene realizada na Semana do Professor, em outubro. A homenagem busca perpetuar a memória do médico e educador Clóvis Ludovice, conhecido pela dedicação à formação intelectual e humana em Franca.

Entre os homenageados, poderão estar educadores que se destacarem na formação de alunos e no fortalecimento do ensino, instituições de ensino e pesquisa com contribuição relevante para o desenvolvimento local, além de projetos e programas que incentivem a educação e a cidadania por meio do conhecimento.