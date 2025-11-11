A Câmara Municipal de Franca instituiu o “Prêmio Dr. Clóvis Eduardo Pinto Ludovice”. A iniciativa tem o objetivo de reconhecer pessoas, instituições e projetos que se destacarem na promoção da educação, da cultura e do desenvolvimento acadêmico e social no município.
O prêmio será concedido anualmente, durante Sessão Solene realizada na Semana do Professor, em outubro. A homenagem busca perpetuar a memória do médico e educador Clóvis Ludovice, conhecido pela dedicação à formação intelectual e humana em Franca.
Entre os homenageados, poderão estar educadores que se destacarem na formação de alunos e no fortalecimento do ensino, instituições de ensino e pesquisa com contribuição relevante para o desenvolvimento local, além de projetos e programas que incentivem a educação e a cidadania por meio do conhecimento.
A seleção dos premiados será feita por uma Comissão Especial composta por vereadores, representantes do setor educacional e membros da sociedade civil organizada. A regulamentação do grupo será definida por Ato da Mesa Diretora da Câmara.
O diploma entregue aos agraciados trará a inscrição “Prêmio Dr. Clóvis Eduardo Pinto Ludovice – Homenagem da Câmara Municipal de Franca ao mérito educacional e social”. A confecção de certificados, troféus e medalhas poderá contar com apoio de instituições públicas e privadas, conforme prevê o decreto.
A proposta foi apresentada no Projeto de Decreto Legislativo (PDL 17/2025) pelo vereador Marcelo Tidy (MDB).
