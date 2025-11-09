O skate francano estará em destaque neste domingo, 9, na “Super Final Paulista Skate Street”, que acontece no Parque da Juventude, em Barueri (SP). O evento reúne os melhores atletas do estado em diversas categorias, e Franca será representada por quatro talentos: Murilo Faleiros, Noah de Oliveira (mirim), Mariah Reis (iniciante) e Wesley Floriano (master).
A competição promete manobras de alto nível e disputas acirradas pelo título estadual, reunindo nomes que se destacaram ao longo da temporada em etapas regionais do circuito paulista. A presença dos francanos reforça a força do skate local, que vem conquistando espaço e reconhecimento em todo o estado.
Entre os representantes da cidade, Murilo Faleiros chega à final após uma campanha de destaque. Classificado em sexto lugar, ele carrega não apenas o talento sobre o shape, mas também o orgulho da família. O pai do atleta, Tiago Martins de Freitas, expressa a emoção do momento: “Ele está super alegre e ansioso para este momento. Estar entre os 10 melhores do estado já o deixou muito feliz”, contou.
Para o pai, a conquista vai além das pistas: “É uma sensação inexplicável! Foi um ano de muito treino, viagens, conquistas, derrotas e aprendizado. Sempre que possível estamos juntos nas competições — eu, a mãe dele e também o irmão. São momentos que fortalecem muito nossa família.”
A mãe da atleta Mariah Reis, Raquel Richel Ferreira Vilela dos Reis, também celebrou o momento especial vivido pela filha. “Ela está muito feliz por poder participar desta super final do Campeonato Paulista de Skate Street, que garantiu a ela a vaga no Campeonato Brasileiro, que será realizado de 12 a 14 de dezembro, em Curitiba. Eu, como mãe, tenho um orgulho imenso da Mariah, uma menina dedicada e focada”, destacou.
A mãe do pequeno Noah de Oliveira, Milena de Oliveira, contou que o filho está entusiasmado com a oportunidade. “O Noah está super feliz de ter chegado entre os 10 melhores do estado na categoria dele. Independente do resultado da super final, essa conquista já é muito importante para ele. No domingo, ele quer se divertir e mostrar o seu melhor”, afirmou orgulhosa.
Com apoio da família, os skatistas seguem confiantes em busca de mais um grande resultado para o esporte da cidade.
