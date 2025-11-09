O skate francano estará em destaque neste domingo, 9, na “Super Final Paulista Skate Street”, que acontece no Parque da Juventude, em Barueri (SP). O evento reúne os melhores atletas do estado em diversas categorias, e Franca será representada por quatro talentos: Murilo Faleiros, Noah de Oliveira (mirim), Mariah Reis (iniciante) e Wesley Floriano (master).



A competição promete manobras de alto nível e disputas acirradas pelo título estadual, reunindo nomes que se destacaram ao longo da temporada em etapas regionais do circuito paulista. A presença dos francanos reforça a força do skate local, que vem conquistando espaço e reconhecimento em todo o estado.



Entre os representantes da cidade, Murilo Faleiros chega à final após uma campanha de destaque. Classificado em sexto lugar, ele carrega não apenas o talento sobre o shape, mas também o orgulho da família. O pai do atleta, Tiago Martins de Freitas, expressa a emoção do momento: “Ele está super alegre e ansioso para este momento. Estar entre os 10 melhores do estado já o deixou muito feliz”, contou.