Um estudo feito pelo Seade Trabalho, que analisa a evolução do mercado de trabalho no Estado de São Paulo, em suas regiões e municípios, divulgou os dados sobre as cidades com maior saldo de vagas em 2025. Franca está no top 15 do ranking.
O número de vagas acumuladas para Franca até setembro de 2025 é de 4.627 de saldo anual. O mês com maior saldo foi em fevereiro deste ano, quando o saldo mensal foi fixado em 1.250, com 6.072 admissões e 4.822 demissões, representando um crescimento de 1,2% em relação a janeiro do mesmo ano.
O número anual conquistou a 15ª colocação na lista de maiores saldos de vagas de emprego de todo o Estado de São Paulo, ficando na frente de cidades como São José do Rio Preto (SP), com 480.393 habitantes; Mauá (SP), com 418.261 habitantes; Piracicaba (SP), com 418.261 habitantes; entre outros.
Em relação ao último trimestre registrado de 2025, as ocupações com maiores saldos positivos na cidade, acima de 100, foram sapateiro, trabalhador da cultura de café, alimentador de linha de produção e trabalhador agropecuário em geral. Já com saldo negativo, os quatro cargos mais afetados são vigilante, vendedor de comércio varejista, faxineiro e servente de obras.
A maior média salarial registrada no último trimestre está ligada a profissionais das ciências e das artes, com média de R$ 4.225,33. A menor média fica com trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca, com salário de R$ 1.802,34.
Ranking
Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas no acumulado do ano:
- São Paulo: 128.254
- Osasco: 20.943
- Guarulhos: 16.722
- Campinas: 9.019
- Sorocaba: 8.830
- São José dos Campos: 8.587
- Santo André: 7.187
- Barueri: 6.773
- Matão: 6.542
- São Bernardo do Campo: 6.462
- Ribeirão Preto: 6.226
- Jundiaí: 6.070
- Santos: 6.031
- Bauru: 5.830
- Franca: 4.627
- São Caetano do Sul: 4.316
- Taubaté: 4.312
- Sumaré: 4.197
- São José do Rio Preto: 4.148
- Mauá: 3.587
- Limeira: 3.550
- Piracicaba: 3.538
- Tatuí: 3.462
- Bebedouro: 3.284
- Mogi-Guacu: 3.248
- Atibaia: 3.223
- Diadema: 3.089
- Cajamar: 2.927
- São Carlos: 2.917
- Cotia: 2.834
- Birigui: 2.717
- Mogi das Cruzes: 2.673
- Presidente Prudente: 2.646
- Itaquaquecetuba: 2.353
- Paulínia: 2.195
- São José do Rio Pardo: 2.151
- Araraquara: 2.042
- Marília: 2.028
- Botucatu: 2.024
- Carapicuíba: 2.023
- Jacareí: 2.021
- Rio Claro: 1.932
- Embu: 1.927
- Pontal: 1.922
- Monte Mor: 1.883
- Capela do Alto: 1.880
- Araçatuba: 1.854
- Araras: 1.779
- Indaiatuba: 1.769
- Catanduva: 1.754
