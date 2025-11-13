13 de novembro de 2025
ECONOMIA

Franca é a 15ª cidade com maior saldo de vagas de emprego em 2025

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Prefeitura de Franca
Dia de Oportunidades, realizado em Franca
Dia de Oportunidades, realizado em Franca

Um estudo feito pelo Seade Trabalho, que analisa a evolução do mercado de trabalho no Estado de São Paulo, em suas regiões e municípios, divulgou os dados sobre as cidades com maior saldo de vagas em 2025. Franca está no top 15 do ranking.

O número de vagas acumuladas para Franca até setembro de 2025 é de 4.627 de saldo anual. O mês com maior saldo foi em fevereiro deste ano, quando o saldo mensal foi fixado em 1.250, com 6.072 admissões e 4.822 demissões, representando um crescimento de 1,2% em relação a janeiro do mesmo ano.

O número anual conquistou a 15ª colocação na lista de maiores saldos de vagas de emprego de todo o Estado de São Paulo, ficando na frente de cidades como São José do Rio Preto (SP), com 480.393 habitantes; Mauá (SP), com 418.261 habitantes; Piracicaba (SP), com 418.261 habitantes; entre outros.

Em relação ao último trimestre registrado de 2025, as ocupações com maiores saldos positivos na cidade, acima de 100, foram sapateiro, trabalhador da cultura de café, alimentador de linha de produção e trabalhador agropecuário em geral. Já com saldo negativo, os quatro cargos mais afetados são vigilante, vendedor de comércio varejista, faxineiro e servente de obras.

A maior média salarial registrada no último trimestre está ligada a profissionais das ciências e das artes, com média de R$ 4.225,33. A menor média fica com trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca, com salário de R$ 1.802,34.

Ranking

Veja as 50 cidades com maior saldo de vagas no acumulado do ano:

  1. São Paulo: 128.254
  2. Osasco: 20.943
  3. Guarulhos: 16.722
  4. Campinas: 9.019
  5. Sorocaba: 8.830
  6. São José dos Campos: 8.587
  7. Santo André: 7.187
  8. Barueri: 6.773
  9. Matão: 6.542
  10. São Bernardo do Campo: 6.462
  11. Ribeirão Preto: 6.226
  12. Jundiaí: 6.070
  13. Santos: 6.031
  14. Bauru: 5.830
  15. Franca: 4.627
  16. São Caetano do Sul: 4.316
  17. Taubaté: 4.312
  18. Sumaré: 4.197
  19. São José do Rio Preto: 4.148
  20. Mauá: 3.587
  21. Limeira: 3.550
  22. Piracicaba: 3.538
  23. Tatuí: 3.462
  24. Bebedouro: 3.284
  25. Mogi-Guacu: 3.248
  26. Atibaia: 3.223
  27. Diadema: 3.089
  28. Cajamar: 2.927
  29. São Carlos: 2.917
  30. Cotia: 2.834
  31. Birigui: 2.717
  32. Mogi das Cruzes: 2.673
  33. Presidente Prudente: 2.646
  34. Itaquaquecetuba: 2.353
  35. Paulínia: 2.195
  36. São José do Rio Pardo: 2.151
  37. Araraquara: 2.042
  38. Marília: 2.028
  39. Botucatu: 2.024
  40. Carapicuíba: 2.023
  41. Jacareí: 2.021
  42. Rio Claro: 1.932
  43. Embu: 1.927
  44. Pontal: 1.922
  45. Monte Mor: 1.883
  46. Capela do Alto: 1.880
  47. Araçatuba: 1.854
  48. Araras: 1.779
  49. Indaiatuba: 1.769
  50. Catanduva: 1.754

