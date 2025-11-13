Um estudo feito pelo Seade Trabalho, que analisa a evolução do mercado de trabalho no Estado de São Paulo, em suas regiões e municípios, divulgou os dados sobre as cidades com maior saldo de vagas em 2025. Franca está no top 15 do ranking.

O número de vagas acumuladas para Franca até setembro de 2025 é de 4.627 de saldo anual. O mês com maior saldo foi em fevereiro deste ano, quando o saldo mensal foi fixado em 1.250, com 6.072 admissões e 4.822 demissões, representando um crescimento de 1,2% em relação a janeiro do mesmo ano.

O número anual conquistou a 15ª colocação na lista de maiores saldos de vagas de emprego de todo o Estado de São Paulo, ficando na frente de cidades como São José do Rio Preto (SP), com 480.393 habitantes; Mauá (SP), com 418.261 habitantes; Piracicaba (SP), com 418.261 habitantes; entre outros.