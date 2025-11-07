Um homem denunciou que a filha adolescente foi vítima de assédio na avenida Orlando Dompieri, no bairro Parque Moema, em Franca. O caso ocorreu na tarde de terça-feira, 4, e foi registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher).
Segundo o boletim de ocorrência, a adolescente, que estuda em uma escola estadual no bairro Boa Esperança, voltava para casa quando foi abordada pelo suposto assediador, que teria feito um comentário sobre o corpo dela. Assustada, a jovem não respondeu e seguiu rapidamente para casa, onde contou o ocorrido ao pai.
O homem relatou à polícia que foi até o local para tirar satisfação com o suspeito. Durante a discussão, ele jogou um frasco de ketchup em direção ao suposto assediador, que reagiu pegando uma faca e tentando atingi-lo. Na confusão, o celular do pai acabou danificado. A Polícia Militar foi acionada e os envolvidos encaminhados à delegacia.
De acordo com o boletim, a adolescente foi ouvida em escuta especializada e o caso foi analisado pela autoridade policial, sendo classificado como fato não criminoso, já que não houve contato físico. O registro também informa que não foi expedido exame de corpo de delito para a vítima, por não ter sido mencionada conjunção carnal.
O pai afirma que chegou a realizar exame de corpo de delito por conta de ferimentos sofridos durante a briga e que espera que o caso seja reavaliado.
