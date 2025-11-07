Foi aberto na manhã desta sexta-feira, 7, o 24º Grande Bazar do Centro dos Voluntários de Franca. O evento, que acontece no salão da entidade (anexo ao Hospital do Coração), é uma das principais fontes de renda para a manutenção do apoio a pacientes carentes em tratamento no Hospital do Câncer.
A renda do bazar é revertida integralmente para a compra de suplementos alimentares, cestas básicas, frutas, verduras, perucas, próteses mamárias e outros auxílios de primeira necessidade.
Segundo a organização, o trabalho ajuda cerca de 400 pacientes carentes e seus familiares, impactando positivamente a vida de aproximadamente 1.000 pessoas. "O que vocês veem aqui é muito mais do que uma exposição. O nosso bazar é a base fundamental que sustenta toda a nossa missão", destacou a presidente do Centro de Voluntários, Dalila Abrão Barini.
'Exército do bem'
O bazar é o resultado do trabalho de um ano inteiro de cerca de 100 voluntárias, que se reúnem em quatro oficinas para confeccionar os produtos vendidos.
Dalila Barini destacou a dedicação do grupo ao longo de 24 anos. "A renda é totalmente revertida na compra de suplementos alimentares. Agradeço primeiramente às nossas voluntárias que, com amor e carinho, dedicam tempo, criatividade, trabalho e amor durante todo o ano."
Bênçãos e reconhecimento
A abertura do evento contou com a presença de autoridades e parceiros. O monsenhor José Geraldo Segantin conduziu a bênção, pedindo que Deus "continue abençoando todos vocês [voluntários], todos que vieram (...) e todos aqueles que talvez em casa, sem vir aqui, trabalharam para que o bazar pudesse existir".
O presidente da Câmara dos Vereadores, Daniel Bassi (PSD), parabenizou o grupo. "Isso reflete o dia a dia de vocês: o amor, o carinho e o cuidado com o próximo. Isso não tem preço. [...] Só quem já passou em casa sabe quanto é importante o trabalho que vocês fazem."
O presidente do Grupo Santa Casa, Sidnei Martins de Oliveira, classificou a parceria como uma "bênção divina". Ele elogiou o acolhimento dos voluntários, conhecidos como "jalequinhos cor-de-rosa", não apenas no Hospital do Câncer, mas em todos os segmentos, como na hemodiálise (diálise) e nas portarias.
"Quem procura o hospital não está passeando. Quando ele recebe um tratamento diferenciado dos famosos jalecos cor-de-rosa, é muito importante. Eles apresentam uma palavra de carinho, de amor, de conforto. Eu tiro o chapéu para essas pessoas", afirmou.
Como participar
O Grande Bazar continua nesta sexta-feira, 7 de novembro, até as 17h, e retorna no sábado, 8 de novembro, das 9h às 15h. A organização espera arrecadar cerca de R$ 100 mil, que serão revertidos integralmente para ajudar os pacientes em tratamento contra o câncer.
O evento ocorre no Salão do Centro de Voluntários, localizado dentro do Complexo do Hospital do Coração (av. Presidente Vargas, 2.953 - Fundos - Jd. Petráglia). A organização também recebe doações de quitutes (doces ou salgados) para auxiliar nas vendas.
