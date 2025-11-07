Foi aberto na manhã desta sexta-feira, 7, o 24º Grande Bazar do Centro dos Voluntários de Franca. O evento, que acontece no salão da entidade (anexo ao Hospital do Coração), é uma das principais fontes de renda para a manutenção do apoio a pacientes carentes em tratamento no Hospital do Câncer.

A renda do bazar é revertida integralmente para a compra de suplementos alimentares, cestas básicas, frutas, verduras, perucas, próteses mamárias e outros auxílios de primeira necessidade.

Segundo a organização, o trabalho ajuda cerca de 400 pacientes carentes e seus familiares, impactando positivamente a vida de aproximadamente 1.000 pessoas. "O que vocês veem aqui é muito mais do que uma exposição. O nosso bazar é a base fundamental que sustenta toda a nossa missão", destacou a presidente do Centro de Voluntários, Dalila Abrão Barini.

'Exército do bem'