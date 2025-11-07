Duas crianças de 11 anos ficaram feridas após uma brincadeira perigosa com fogo na tarde dessa quinta-feira, 6, no bairro São João Batista, em Franca. Os meninos sofreram queimaduras de terceiro grau nas mãos e nas pernas depois de tentarem acender uma fogueira usando álcool.

De acordo com informações, os amigos estavam em um terreno próximo às casas onde moram quando encontraram um frasco com álcool e decidiram usá-lo para “acender uma fogueira". Na sequência, o recipiente explodiu, e as chamas atingiram os dois garotos.

A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionada, mas, ao chegar ao local, as crianças já haviam sido levadas à Santa Casa de Misericórdia de Franca pela mãe de um dos meninos, que, em desespero, decidiu transportá-los por meios próprios.