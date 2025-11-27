Franca conquistou o título de Cidade Angels, como resultado de um programa de treinamentos e aulas práticas focado nos sinais do AVC (Acidente Vascular Cerebral). A iniciativa envolveu cerca de 700 estudantes dos 3ºs anos da rede municipal, ensinando-os a identificar os sintomas e a acionar corretamente o socorro.
O título é concedido a cidades que cumprem três pilares essenciais: possuir um hospital de referência em AVC, contar com um Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) qualificado e promover a Educação em Saúde, envolvendo crianças em idade escolar.
A parceria pela educação
O projeto foi uma colaboração entre as Secretarias de Saúde (com equipes do Samu) e Educação, e teve o apoio da iniciativa Angels, da empresa Boehringer Ingelheim, e da World Stroke Organization.
O trabalho de formação foi conduzido em duas frentes: a capacitação dos serviços de saúde para o atendimento ágil ao paciente com AVC e a educação dos estudantes sobre os sintomas da doença.
Participaram da formação alunos e educadores das seguintes unidades:
- EMEB 'Prof. Aldo Prata'
- EMEB 'Dr. Valeriano G. do Nascimento – CAIC'
- EMEB 'Prof. Paulo Freire'
- EMEB 'Profª. Maria Antônia Stevanato'
- EMEB 'Frei Lauro de Carvalho Borges'
- EMEB 'Prof. César Augusto de Oliveira'
- EMEB 'Profª. Dorotea Paulino Ferro'
- EMEB 'Prof. e Escritor Nelson Damasceno'
Sistema de saúde qualificado
Durante a cerimônia, a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, agradeceu a parceria e destacou o papel do Samu. Segundo ela, "atuar corretamente em situações de emergência faz toda a diferença e ajuda a salvar vidas".
O reconhecimento da cidade é reforçado pela qualidade de suas unidades hospitalares. No âmbito municipal, o São Joaquim Hospital e Maternidade (Unimed Franca) e o Grupo Santa Casa de Franca já são reconhecidos internacionalmente pelo alto padrão de qualidade e desempenho clínico no atendimento ao AVC agudo.
