Franca conquistou o título de Cidade Angels, como resultado de um programa de treinamentos e aulas práticas focado nos sinais do AVC (Acidente Vascular Cerebral). A iniciativa envolveu cerca de 700 estudantes dos 3ºs anos da rede municipal, ensinando-os a identificar os sintomas e a acionar corretamente o socorro.

O título é concedido a cidades que cumprem três pilares essenciais: possuir um hospital de referência em AVC, contar com um Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) qualificado e promover a Educação em Saúde, envolvendo crianças em idade escolar.

A parceria pela educação

O projeto foi uma colaboração entre as Secretarias de Saúde (com equipes do Samu) e Educação, e teve o apoio da iniciativa Angels, da empresa Boehringer Ingelheim, e da World Stroke Organization.