07 de novembro de 2025
MELHORIAS

'Asfalto Novo' chega à avenida Carlos Haddad nesta sexta

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Nova massa asfáltica sendo aplicada no Jardim Aeroporto I, em Franca
Nova massa asfáltica sendo aplicada no Jardim Aeroporto I, em Franca

Os serviços do Programa Asfalto Novo continuam avançando em Franca, com foco atual nas ruas do Jardim Aeroporto I. O projeto prevê a aplicação de nova massa asfáltica em mais de 420 mil metros quadrados de vias públicas em toda a cidade.

Nesta quinta-feira, 6, as equipes de trabalho concluíram o recapeamento das ruas Zeferino dos Prazeres e José Cristino Borges. Para esta sexta-feira, 7, a programação inclui o recapeamento das pistas da avenida Carlos Roberto Haddad.

O objetivo principal da ação é melhorar as condições de tráfego e segurança. O trabalho foi iniciado pela região norte, contemplando os bairros Parque do Horto e parte da Vila Santa Terezinha, e já passou pelos jardins Paraty, Veneza, Ângela Rosa (e prolongamento) e parte do Santa Cruz, antes de chegar ao Aeroporto I, na região da UPA.

Tapa-buracos e sinalização

Paralelamente ao Asfalto Novo, a Prefeitura mantém os serviços contínuos de manutenção viária, incluindo tapa-buracos, instalação de placas e pintura de solo.

Nesta quinta-feira, o Departamento de Obras concentrou os reparos de buracos nos seguintes locais:

  • Parque Leporace I
  • Jardim Luíza
  • Vila Tótoli
  • Residencial Paraíso
  • Jardim Brasilândia

A sinalização viária (pintura de solo) foi reforçada nos jardins Paulistano, Panorama, Vera Cruz, Brasilândia e Integração. Já a instalação de novas placas ocorreu na Vila Nossa Senhora das Graças e no entorno da Escola Estadual "Prof. David Carneiro Ewbank" (Cede), abrangendo as ruas Alberto de Azevedo, Água Santa, Francisco Társia e Voluntário Adriano Cintra.

Canal de atendimento

A Prefeitura solicita a colaboração da população para identificar pontos que necessitam de reparos. As solicitações podem ser enviadas, preferencialmente com fotos e a localização, pelo canal TapeZap, através do número de WhatsApp (16) 99999-8480.

