Os serviços do Programa Asfalto Novo continuam avançando em Franca, com foco atual nas ruas do Jardim Aeroporto I. O projeto prevê a aplicação de nova massa asfáltica em mais de 420 mil metros quadrados de vias públicas em toda a cidade.
Nesta quinta-feira, 6, as equipes de trabalho concluíram o recapeamento das ruas Zeferino dos Prazeres e José Cristino Borges. Para esta sexta-feira, 7, a programação inclui o recapeamento das pistas da avenida Carlos Roberto Haddad.
O objetivo principal da ação é melhorar as condições de tráfego e segurança. O trabalho foi iniciado pela região norte, contemplando os bairros Parque do Horto e parte da Vila Santa Terezinha, e já passou pelos jardins Paraty, Veneza, Ângela Rosa (e prolongamento) e parte do Santa Cruz, antes de chegar ao Aeroporto I, na região da UPA.
Tapa-buracos e sinalização
Paralelamente ao Asfalto Novo, a Prefeitura mantém os serviços contínuos de manutenção viária, incluindo tapa-buracos, instalação de placas e pintura de solo.
Nesta quinta-feira, o Departamento de Obras concentrou os reparos de buracos nos seguintes locais:
- Parque Leporace I
- Jardim Luíza
- Vila Tótoli
- Residencial Paraíso
- Jardim Brasilândia
A sinalização viária (pintura de solo) foi reforçada nos jardins Paulistano, Panorama, Vera Cruz, Brasilândia e Integração. Já a instalação de novas placas ocorreu na Vila Nossa Senhora das Graças e no entorno da Escola Estadual "Prof. David Carneiro Ewbank" (Cede), abrangendo as ruas Alberto de Azevedo, Água Santa, Francisco Társia e Voluntário Adriano Cintra.
Canal de atendimento
A Prefeitura solicita a colaboração da população para identificar pontos que necessitam de reparos. As solicitações podem ser enviadas, preferencialmente com fotos e a localização, pelo canal TapeZap, através do número de WhatsApp (16) 99999-8480.
