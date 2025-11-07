Os serviços do Programa Asfalto Novo continuam avançando em Franca, com foco atual nas ruas do Jardim Aeroporto I. O projeto prevê a aplicação de nova massa asfáltica em mais de 420 mil metros quadrados de vias públicas em toda a cidade.

Nesta quinta-feira, 6, as equipes de trabalho concluíram o recapeamento das ruas Zeferino dos Prazeres e José Cristino Borges. Para esta sexta-feira, 7, a programação inclui o recapeamento das pistas da avenida Carlos Roberto Haddad.

O objetivo principal da ação é melhorar as condições de tráfego e segurança. O trabalho foi iniciado pela região norte, contemplando os bairros Parque do Horto e parte da Vila Santa Terezinha, e já passou pelos jardins Paraty, Veneza, Ângela Rosa (e prolongamento) e parte do Santa Cruz, antes de chegar ao Aeroporto I, na região da UPA.

Tapa-buracos e sinalização