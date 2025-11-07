Franca deu início nessa quinta-feira, 6, ao Programa de Climatização das Salas de Aula das Escolas Municipais. A iniciativa busca garantir mais conforto térmico para alunos e educadores, integrando um conjunto de ações para modernizar e melhorar as condições de ensino na rede.
O anúncio oficial ocorreu na Emeb "Professor Rubens Zumstein", no Jardim Piratininga, e contou com a presença do prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e da secretária de Educação, Márcia Gatti.
As três primeiras unidades beneficiadas com a instalação dos climatizadores são a própria "Professor Rubens Zumstein", a Emeb "César Augusto" (Jardim Brasilândia) e a Emeb "Frei Lauro de Carvalho Borges" (Jardim Éden).
“Estamos investindo ainda mais na qualidade de vida dos nossos alunos, que poderão aprender com mais conforto, e dos nossos servidores da Educação, que terão um ambiente ainda melhor, para transmitirem todo seu conhecimento às nossas crianças”, ressaltou o prefeito Alexandre Ferreira.
Investimento e cronograma
A aquisição de todos os equipamentos foi realizada por meio de processo licitatório. O investimento total estimado é de R$ 1,5 milhão, valor destinado à compra dos aparelhos para as salas de aula e também para os refeitórios.
O cronograma da Prefeitura prevê uma implantação em fases:
- 2025: 10 escolas serão contempladas.
- 2026: Mais 16 unidades receberão os equipamentos.
- 2027: O projeto será concluído, abrangendo toda a rede municipal.
Instalação e autonomia
Um diferencial do programa é a forma de instalação. As próprias equipes gestoras das escolas serão responsáveis pela contratação das empresas que realizarão os serviços.
Para isso, elas utilizarão recursos do PMDDE (Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola). Segundo a secretária Márcia Gatti, o modelo foi escolhido para dar mais agilidade ao processo. “Desta forma, a gestão das escolas tem ainda mais autonomia e agilidade para acompanhar o andamento dos serviços e definir prazos, conforme suas necessidades”, explicou.
