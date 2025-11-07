Franca deu início nessa quinta-feira, 6, ao Programa de Climatização das Salas de Aula das Escolas Municipais. A iniciativa busca garantir mais conforto térmico para alunos e educadores, integrando um conjunto de ações para modernizar e melhorar as condições de ensino na rede.

O anúncio oficial ocorreu na Emeb "Professor Rubens Zumstein", no Jardim Piratininga, e contou com a presença do prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e da secretária de Educação, Márcia Gatti.

As três primeiras unidades beneficiadas com a instalação dos climatizadores são a própria "Professor Rubens Zumstein", a Emeb "César Augusto" (Jardim Brasilândia) e a Emeb "Frei Lauro de Carvalho Borges" (Jardim Éden).