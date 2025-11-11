O Connect Acif foi lançado na noite da última quinta-feira, 6, na sede da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), no Centro de Franca. Com uma proposta de fomentar desenvolvimento e inovação, o projeto pretende oferecer mais oportunidades a microinvestidores interessados em tecnologia.
Autoridades marcaram presença no evento, como o prefeito Alexandre Ferreira (MDB), junto da primeira-dama, Cynthia Milhim. O presidente da Câmara Municipal, Daniel Bassi (PSD), esteve presente, além da secretaria de Desenvolvimento, Lucimara Prado, a presidente da OAB Franca, Luiza Gouvêa, e o vereador Fransérgio Garcia (PL).
Pela Rede Connect, estavam presentes o presidente da associação comercial e de inovação do Connect, Carlos Francisco Bittencourt Jorge, que guiou a apresentação. Junto dele, o CFO da Rede Connect, José Augusto Gomes, e também o diretor de relacionamento e expansão, Eduardo Carvalho.
“Todos nós queremos que as nossas empresas, as nossas startups, as nossas pequenas empresas que tenham potencial para crescer, que elas se desenvolvam o mais rápido possível”, citou Alexandre.
Sobre o Connect Acif, o prefeito destacou a importância da iniciativa. “É uma opção para as startups terem acesso à aceleração, ao recurso financeiro e à mentoria de grandes investidores. Que possam, lá na frente, gerar emprego, gerar renda, gerar tributo. E melhorar a qualidade de vida de todo mundo”, concluiu.
Carlos Bittencourt reforçou a satisfação com a chegada da Rede Connect a Franca. “A expectativa é muito alta. Franca já tem uma cultura, uma tradição na área de inovação. Fazer parte de uma rede com outras 12 associações comerciais, nesse momento, torna a potencialidade da inovação tecnológica de Franca ainda maior”, explicou.
“Nós estamos muito felizes com a vinda do Connect para Franca. De fato, agora, Franca faz parte de uma rede muito importante de fomento de inovação no Estado de São Paulo e, num próximo momento, no Brasil”, concluiu.
O presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, classificou este passo como um “momento histórico”, e espera que, a partir disso, o crescimento de Franca dispare.
“Um momento histórico que a cidade vive. Franca, se associa, através do Connect Acif, a um hub de investimentos, um hub de tecnologia. Duas associações comerciais se unem, trocando experiência nesse ecossistema digital, que é futuro, que é prospecção de cenários e possibilitando investimentos da área privada nessas empresas”, disse.
Nova coordenação do Polo Tecnológico de Franca
Foi anunciado, durante o evento, a posse do professor Fernando Martins como novo coordenador geral do Polo Tecnológico de Franca. Adriano Migani e Luciano Malta seguirão como coordenadores adjuntos, segundo documento assinado pelo presidente Fernando Rached Jorge durante a cerimônia.
“Nós tínhamos todo esse investimento em termos de tecnologia, avanço tecnológico, mas não investimos em termos de empreendedorismo. Essa nova pegada da cidade, através do prefeito Alexandre, do Fernando Jorge, presidente da Acif, trouxe também esse lado de empreendedorismo. Franca agora tem investimento, tem inovação, tem tudo junto com a tecnologia. Isso foi um ponto muito acertado da administração da Acif”, explicou o novo coordenador, Fernando Martins.
“Nós estamos aprendendo. O nosso foco é um só. A gente começou com um centro lá atrás, como aglomerado. A parte de e-commerce veio crescendo junto com o apoio da Prefeitura, junto com o apoio da Acif. O nosso objetivo, mais uma vez, é simples: transformar Franca num grande parque tecnológico”, concluiu Migani.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.