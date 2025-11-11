O Connect Acif foi lançado na noite da última quinta-feira, 6, na sede da Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca), no Centro de Franca. Com uma proposta de fomentar desenvolvimento e inovação, o projeto pretende oferecer mais oportunidades a microinvestidores interessados em tecnologia.

Autoridades marcaram presença no evento, como o prefeito Alexandre Ferreira (MDB), junto da primeira-dama, Cynthia Milhim. O presidente da Câmara Municipal, Daniel Bassi (PSD), esteve presente, além da secretaria de Desenvolvimento, Lucimara Prado, a presidente da OAB Franca, Luiza Gouvêa, e o vereador Fransérgio Garcia (PL).

Pela Rede Connect, estavam presentes o presidente da associação comercial e de inovação do Connect, Carlos Francisco Bittencourt Jorge, que guiou a apresentação. Junto dele, o CFO da Rede Connect, José Augusto Gomes, e também o diretor de relacionamento e expansão, Eduardo Carvalho.