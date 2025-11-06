06 de novembro de 2025
PREJUÍZO

Bar da região é furtado pela 2ª vez em uma semana; VEJA

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Furto foi filmado por câmeras
Furto foi filmado por câmeras

Um bar localizado na rua Mohamed Dib Sucaria, no bairro João Crisóstomo, em Miguelópolis, foi alvo de furto na madrugada desta quinta-feira, 6. Este é o segundo crime no local em menos de uma semana.

De acordo com a Polícia Militar, a proprietária do estabelecimento contou que, ao chegar para abrir o comércio pela manhã, encontrou o local revirado e percebeu o desaparecimento de diversas mercadorias. Parte do telhado estava danificada, o que indica que os criminosos podem ter usado o local como ponto de acesso.

Câmeras de segurança registraram a ação do autor, que ainda não foi identificado. Segundo a Polícia Militar da cidade, furtos semelhantes têm ocorrido com frequência no mesmo horário, o que levanta a suspeita de que os crimes possam ter sido cometidos pelos mesmos criminosos.

Os policiais registraram o boletim de ocorrência. O caso será apurado pela Polícia Civil, que tenta identificar os envolvidos e recuperar os itens furtados.

