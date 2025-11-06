Um bar localizado na rua Mohamed Dib Sucaria, no bairro João Crisóstomo, em Miguelópolis, foi alvo de furto na madrugada desta quinta-feira, 6. Este é o segundo crime no local em menos de uma semana.

De acordo com a Polícia Militar, a proprietária do estabelecimento contou que, ao chegar para abrir o comércio pela manhã, encontrou o local revirado e percebeu o desaparecimento de diversas mercadorias. Parte do telhado estava danificada, o que indica que os criminosos podem ter usado o local como ponto de acesso.

Câmeras de segurança registraram a ação do autor, que ainda não foi identificado. Segundo a Polícia Militar da cidade, furtos semelhantes têm ocorrido com frequência no mesmo horário, o que levanta a suspeita de que os crimes possam ter sido cometidos pelos mesmos criminosos.