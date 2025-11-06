Um homem de 35 anos ficou ferido na noite de quarta-feira, 5, após atropelar um cavalo na Rodovia Paulo Borges de Oliveira, que liga Miguelópolis a Guaíra.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista seguia em direção a Guaíra quando o animal atravessou a pista. Ele não conseguiu desviar e acabou atingindo o cavalo. Com o impacto, o carro capotou e só parou em uma ribanceira às margens da rodovia.

O condutor sofreu ferimentos leves e foi socorrido para a Santa Casa de Miguelópolis. O animal morreu na hora. Ele estava com um filhote, que conseguiu fugir.