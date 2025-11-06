06 de novembro de 2025
ANIMAIS SOLTOS

Cavalo invade rodovia, carro capota e vai parar em ribanceira

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Fábio Reis
Carro foi parar em uma ribanceira às margens da rodovia após batida
Carro foi parar em uma ribanceira às margens da rodovia após batida

Um homem de 35 anos ficou ferido na noite de quarta-feira, 5, após atropelar um cavalo na Rodovia Paulo Borges de Oliveira, que liga Miguelópolis a Guaíra.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista seguia em direção a Guaíra quando o animal atravessou a pista. Ele não conseguiu desviar e acabou atingindo o cavalo. Com o impacto, o carro capotou e só parou em uma ribanceira às margens da rodovia.

O condutor sofreu ferimentos leves e foi socorrido para a Santa Casa de Miguelópolis. O animal morreu na hora. Ele estava com um filhote, que conseguiu fugir.

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e da Polícia Rodoviária estiveram no local e registraram a ocorrência. O animal morreu no local.

