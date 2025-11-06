06 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SUSPEITA DE FURTO

Homem é detido com moto clonada em Ituverava

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Moto de alta cilindrada foi apreendida e levada para Perícia
Moto de alta cilindrada foi apreendida e levada para Perícia

Um homem que não teve a identidade divulgada foi detido pela Polícia Militar com uma motocicleta BMW R1200 com sinais de clonagem na noite desta quarta-feira, 5, em Ituverava.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento, os policiais abordaram um homem que dirigia a moto e realizaram consultas nos sistemas policiais. Ao entrarem em contato com o proprietário registrado, morador de Piracicaba (SP), foram informados de que a moto original estava guardada em sua garagem.

A partir dessa informação, os policiais constataram que a motocicleta abordada se tratava de um “dublê” - um veículo clonado com as mesmas placas de outro regular.

O condutor foi levado à Delegacia de Polícia de Ituverava, onde prestou depoimento e foi liberado em seguida. A moto foi apreendida e encaminhada para perícia, para verificar se ela é produto de furto.

A Polícia Civil investiga o caso e a origem do veículo e quem são os responsáveis pela adulteração.