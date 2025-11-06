Um homem que não teve a identidade divulgada foi detido pela Polícia Militar com uma motocicleta BMW R1200 com sinais de clonagem na noite desta quarta-feira, 5, em Ituverava.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento, os policiais abordaram um homem que dirigia a moto e realizaram consultas nos sistemas policiais. Ao entrarem em contato com o proprietário registrado, morador de Piracicaba (SP), foram informados de que a moto original estava guardada em sua garagem.

A partir dessa informação, os policiais constataram que a motocicleta abordada se tratava de um “dublê” - um veículo clonado com as mesmas placas de outro regular.