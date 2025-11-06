A FPF (Federação Paulista de Futebol) confirmou na tarde desta quinta-feira, 6, que Franca e a Francana serão uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026.
O ofício foi encaminhado para a diretoria do clube, com cópia para a Prefeitura, que precisará atender alguns itens na parte de estrutura para as delegações que irão disputar a chave na cidade.
Entre as exigências da Federação, estão reservas e hotel para as delegações no período de 2 a 23 de janeiro de 2026. Locais das refeições, lavanderia, transporte e policiamento nos jogos no estádio "Lanchão". Toda documentação terá de ser entregue até o próximo dia 12.
Será o sétimo ano consecutivo que a cidade será sede da competição sub-20. Na última edição, a Francana participou do Grupo 5 juntamente com Guarani, Atlético-MG e Nova Iguaçu-RJ. A Veterana foi eliminada na primeira fase, mas o "Lanchão" seguiu abrigando jogos por mais duas fases da competição.
Agora, a diretoria da Francana começa a montagem do elenco e pretende começar os treinos o mais rápido possível. Luís Gustavo (Viola), auxiliar técnico do time profissional, deverá ser o treinador novamente da Veterana na Copa São Paulo.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.