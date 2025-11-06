Um motociclista ficou ferido na tarde desta quinta-feira, 6, após cair da moto que pilotava na avenida Hélio Palermo, no Jardim Petráglia, em Franca.

O motoqueiro seguia na avenida no sentido bairro ao centro, quando teria sido fechado por outra moto. Para não bater, ele acabou invadindo a segunda faixa da avenida e atingiu a lateral de um caminhão.

Com o impacto, o rapaz caiu e sofreu diversos ferimentos, entre eles uma fratura exposta na perna. Ele foi inicialmente socorrido por uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local.