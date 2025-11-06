06 de novembro de 2025
Motociclista é fechado, bate em caminhão e sofre fratura exposta

Por da Redação |
Um motociclista ficou ferido na tarde desta quinta-feira, 6, após cair da moto que pilotava na avenida Hélio Palermo, no Jardim Petráglia, em Franca

O motoqueiro seguia na avenida no sentido bairro ao centro, quando teria sido fechado por outra moto. Para não bater, ele acabou invadindo a segunda faixa da avenida e atingiu a lateral de um caminhão. 

Com o impacto, o rapaz caiu e sofreu diversos ferimentos, entre eles uma fratura exposta na perna. Ele foi inicialmente socorrido por uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local. 

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a vítima até a Santa Casa de Franca. Uma outra equipe de trânsito da Polícia Militar esteve na avenida e registrou a ocorrência. 

No momento do socorro, um quarteirão da avenida precisou ser interditado e o trânsito foi desviado para uma rua paralela, mas não houve registro de lentidão. 

