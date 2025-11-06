A Heineken inaugurou nesta quints-feira, 6, sua nova cervejaria em Passos (MG), cidade localizada a 104 km de Franca. O investimento de R$ 2,5 bilhões marca o maior aporte da companhia no Brasil e o primeiro projeto greenfield (construído do zero) do grupo no país. A nova unidade é também a primeira inauguração global da Heineken desde 2020, reforçando a estratégia da empresa de ampliar a produção de rótulos do segmento premium no mercado brasileiro.

Com capacidade inicial para 5 milhões de hectolitros por ano, a planta vai produzir as marcas Heineken e Amstel, que disputam a liderança no setor de cervejas premium — fatia que já representa quase um quarto do consumo nacional. Há uma década, esse nicho correspondia a apenas 4% do mercado.

Segundo o presidente da Heineken Brasil, Maurício Giamellaro, a nova cervejaria foi projetada para acompanhar a expansão do consumo de produtos de maior valor agregado.