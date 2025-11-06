A Heineken inaugurou nesta quints-feira, 6, sua nova cervejaria em Passos (MG), cidade localizada a 104 km de Franca. O investimento de R$ 2,5 bilhões marca o maior aporte da companhia no Brasil e o primeiro projeto greenfield (construído do zero) do grupo no país. A nova unidade é também a primeira inauguração global da Heineken desde 2020, reforçando a estratégia da empresa de ampliar a produção de rótulos do segmento premium no mercado brasileiro.
Com capacidade inicial para 5 milhões de hectolitros por ano, a planta vai produzir as marcas Heineken e Amstel, que disputam a liderança no setor de cervejas premium — fatia que já representa quase um quarto do consumo nacional. Há uma década, esse nicho correspondia a apenas 4% do mercado.
Segundo o presidente da Heineken Brasil, Maurício Giamellaro, a nova cervejaria foi projetada para acompanhar a expansão do consumo de produtos de maior valor agregado.
“Fomos pioneiros no desenvolvimento desse segmento no país e seguimos líderes. Esse investimento garante que continuemos a atender a demanda crescente com excelência”, afirmou o executivo.
A cerimônia de inauguração reuniu o presidente global da Heineken, Dolf van den Brink, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), além de autoridades locais.
A fábrica ocupa um terreno de 1 milhão de metros quadrados, dos quais 200 mil metros quadrados estão construídos, mas o projeto já prevê a possibilidade de triplicar a capacidade de produção no futuro. Se ampliada, a unidade mineira poderá se tornar a maior cervejaria da Heineken no mundo.
De acordo com a empresa, a escolha de Passos levou em conta critérios como logística, disponibilidade hídrica e qualidade da água. O grupo destacou que o Riacho Grande, fonte utilizada pela fábrica, possui índices de acidez e composição mineral superiores à média nacional, permitindo menor necessidade de tratamento e redução de custos operacionais.
Durante as obras, o empreendimento gerou mais de 13 mil empregos, sendo 2,2 mil diretos e 11 mil indiretos. Na operação, a unidade conta com 350 colaboradores efetivos, dos quais 70% são moradores de Passos e cidades vizinhas.
Com a nova planta, a Heineken passa a operar 14 unidades no Brasil, entre cervejarias e microcervejarias. O portfólio nacional inclui marcas como Eisenbahn, Sol, Baden Baden, Blue Moon, Lagunitas, Devassa, Tiger, Kaiser, Schin e Amstel Vibes, além das versões sem álcool e bebidas não alcoólicas da companhia, como Heineken 0.0, CLASH’D, FYS, Itubaína e Água Schin.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.