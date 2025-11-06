Em uma ação realizada no município de Guará, a Polícia Militar Ambiental apreendeu 93,6 kg de peixes nativos pescados de forma irregular. A autuação resultou em uma multa de R$ 2.872 ao responsável. Os peixes foram todos doados as famílias atendidas por entidades assistenciais.

Entre o material apreendido, estavam 59 curimbas (71,250 kg), 36 traíras (20,150 kg), uma piapara (1,100 kg) e 1,100 kg de lambaris. O pescado foi avaliado como próprio para o consumo humano e, após a perícia, foi doado a instituições beneficentes e entidades assistenciais da região.

A ação faz parte das operações de fiscalização voltadas ao combate da pesca predatória, prática proibida por lei durante o período de defeso, época destinada à reprodução das espécies nativas.