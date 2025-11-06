O jogador de futebol Estêvão Willian entrou no ranking de jogadores com menos de 20 anos mais valiosos do futebol mundial. O craque nascido em Franca foi revelado nas categorias de base do Palmeiras e atua no Chelsea desde agosto deste ano, acumulando 15 jogos, quatro gols e uma assistência.

Estêvão ocupa a segunda posição do ranking divulgado pela Cies Football Observatory, um site especializado em análise de dados e estatísticas de jogadores de futebol. O valor especificado para o francano foi de 118 milhões de euros, algo equivalente a 728 milhões de reais na cotação atual.

Na frente da joia francana, somente o espanhol Lamine Yamal, vencedor do Troféu Kopa por dois anos consecutivos e camisa 10 do Barcelona, que está estimado no valor de 350 milhões de euros, que equivale a cerca de 2 bilhões e 160 milhões de reais.