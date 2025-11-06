O jogador de futebol Estêvão Willian entrou no ranking de jogadores com menos de 20 anos mais valiosos do futebol mundial. O craque nascido em Franca foi revelado nas categorias de base do Palmeiras e atua no Chelsea desde agosto deste ano, acumulando 15 jogos, quatro gols e uma assistência.
Estêvão ocupa a segunda posição do ranking divulgado pela Cies Football Observatory, um site especializado em análise de dados e estatísticas de jogadores de futebol. O valor especificado para o francano foi de 118 milhões de euros, algo equivalente a 728 milhões de reais na cotação atual.
Na frente da joia francana, somente o espanhol Lamine Yamal, vencedor do Troféu Kopa por dois anos consecutivos e camisa 10 do Barcelona, que está estimado no valor de 350 milhões de euros, que equivale a cerca de 2 bilhões e 160 milhões de reais.
Além de Estêvão, somente mais um brasileiro integra o top 10. Também revelado no Palmeiras, o madridista Endrick ocupa a 9° colocação.
Gol na Champions League
Pela fase de grupos da Champions League, Estêvão voltou a balançar as redes pelo Chelsea, em um jogo fora de casa contra o Qarabag, nesta quarta-feira, 5. O jogo terminou em 2 a 2 e o jovem francano foi premiado como “Player Of The Match”, por ter sido selecionado o melhor jogador da partida.
Nas redes sociais, Estêvão publicou fotos de sua partida, junto da legenda “Deus sabe de todas as coisas”. É a segunda vez que o jogador balança as redes na Champions League - a primeira havia sido em 22 de outubro, contra o Ajax.
