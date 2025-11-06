Uma grande operação da Polícia Civil de Franca, na manhã desta quinta-feira, 6, resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de drogas em diferentes pontos da cidade. A ação foi coordenada pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) e teve como foco principal o combate ao tráfico na Vila São Sebastião, área conhecida como “Favelinha da Tião”.

O local, situado às margens da rodovia Cândido Portinari, é alvo constante de denúncias por ser ponto de consumo e comércio de drogas. A área particular havia sido invadida e transformada em um acampamento improvisado, com barracas feitas de lonas e restos de materiais, em condições precárias de higiene, com muito lixo, restos de comida e móveis espalhados.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diversos endereços. Em três deles, situados na rua Doutor Nilton Cristiano, na Vila São Sebastião, três suspeitos foram presos em flagrante. Também foi constatado furto de energia elétrica no local, e toda a fiação irregular foi apreendida.