Uma grande operação da Polícia Civil de Franca, na manhã desta quinta-feira, 6, resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de drogas em diferentes pontos da cidade. A ação foi coordenada pela Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) e teve como foco principal o combate ao tráfico na Vila São Sebastião, área conhecida como “Favelinha da Tião”.
O local, situado às margens da rodovia Cândido Portinari, é alvo constante de denúncias por ser ponto de consumo e comércio de drogas. A área particular havia sido invadida e transformada em um acampamento improvisado, com barracas feitas de lonas e restos de materiais, em condições precárias de higiene, com muito lixo, restos de comida e móveis espalhados.
Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diversos endereços. Em três deles, situados na rua Doutor Nilton Cristiano, na Vila São Sebastião, três suspeitos foram presos em flagrante. Também foi constatado furto de energia elétrica no local, e toda a fiação irregular foi apreendida.
No primeiro flagrante, registrado em outro ponto da cidade, na rua Monsenhor Joaquim Corrêa Leandro, no Jardim Alvorada, o suspeito tentou se livrar das drogas arremessando um pote com pedras de crack pela janela, mas acabou detido. Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.
Já na Favelinha da Tião, três pessoas foram presa. Foi flagrada com pedras de crack e utensílios usados no preparo da droga. O segundo detido portava uma pedra de crack de aproximadamente 7 gramas, quantidade suficiente para cerca de 100 porções, além de dinheiro em espécie. O terceiro detido foi surpreendido vendendo drogas a dois usuários. Com ele, os agentes encontraram 40 gramas de crack, balanças de precisão e anotações de contabilidade do tráfico.
Todos os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06) e encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Franca. A Polícia Civil representou pela conversão das prisões em preventivas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.