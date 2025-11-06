Um idoso de 74 anos teve a picape que usava para trabalhar levada na manhã da última segunda-feira, 3, no Centro de Franca. O crime aconteceu por volta das 9h40, na rua Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, em frente à praça do Cemitério da Saudade, e foi registrado por câmeras de segurança da região.

As imagens mostram um homem vestido de preto, que usava boné, parado em frente à Casa da Cultura e do Artista Francano. Em seguida, ele se aproximou do veículo estacionado e fugiu com o carro.

O proprietário, que não quis se identificar por medo, contou que havia deixado o veículo no local para ir a uma consulta no dentista e, ao retornar, não o encontrou mais.