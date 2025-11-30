A 3ª Vara Criminal de Franca decidiu pela condenação da médica infectologista Maria Del Carmen L. Grijalba, acusada de negar atendimento para um criança de 1 ano e 3 meses que morreu em um hospital da cidade, em 6 de maio de 2018.

A médica foi condenada a uma pena de 1 ano e 7 meses de detenção em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, com a prestação de serviços e prestação pecuniária. Ela também foi condenada a pagar as custas do processos. A senteça foi publicada no início deste mês. A defesa da médica pode recorrer da decisão.

Na área civil ainda corre um outro processo a título de indenização. A família da criança pede que a médica pague R$ 310 mil por danos morais e uma pensão pelo período até que Isabelly completasse 18 anos, se estivesse viva.