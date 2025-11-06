Um homem foi preso na noite desta quarta-feira, 5, em Cristais Paulista, após pular o muro e arrombar a porta da casa da ex-companheira, gritando que iria matá-la, por não aceitar o fim do relacionamento.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento e, ao chegar ao local, os policiais ouviram gritos de socorro vindos de dentro da residência.
A mulher pedia ajuda desesperadamente, dizendo que o ex-companheiro havia invadido sua casa, pulando o muro e arrombando a porta.
Os policiais cabo Adoriran e cabo Cintra entraram rapidamente na casa e flagraram o homem muito alterado, gritando e ameaçando a vítima de morte. A dupla conseguiu contê-lo e imobilizá-lo, evitando uma tragédia.
Segundo informações da PM, o agressor não aceita o fim do relacionamento. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de violência doméstica, dano e ameaça, com base na Lei Maria da Penha.
O homem foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permanece à disposição da Justiça.
