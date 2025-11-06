Um homem foi preso na noite desta quarta-feira, 5, em Cristais Paulista, após pular o muro e arrombar a porta da casa da ex-companheira, gritando que iria matá-la, por não aceitar o fim do relacionamento.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento e, ao chegar ao local, os policiais ouviram gritos de socorro vindos de dentro da residência.

A mulher pedia ajuda desesperadamente, dizendo que o ex-companheiro havia invadido sua casa, pulando o muro e arrombando a porta.