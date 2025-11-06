O 13° salário é um dos momentos mais esperados do ano para o trabalhador com carteira assinada. E, em 2025, a primeira parcela estará disponível dois dias antes, já que o dia 30 de novembro, data limite para o pagamento, será um domingo. Em Franca, primeira parcela será paga em clima festivo, já que o dia 28 de novembro é o dia do aniversário da cidade e também da Black Friday.
Segundo a projeção do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca), o pagamento do 13° salário deverá movimentar R$ 325 milhões na economia de Franca até o fim de 2025. O comércio varejista deverá ser um dos principais focos da grana extra, mirando as compras na Black Friday e os presentes de Natal.
“O fluxo de consumidores deve aumentar nos centros comerciais da cidade conforme as parcelas forem liberadas, estimulando setores como vestuário, calçados, eletrônicos, alimentação e serviços”, afirmou o economista responsável pelo IE-Acif, Rodrigo Souza. “A estima é de que o incremento nas vendas do varejo possa chegar a 30% no período, impulsionado pela circulação extra de recursos”, disse.
A segunda parcela deve ser paga até o dia 19 de dezembro.
Horário especial do comércio
Com o objetivo de estimular as vendas no comércio local, as lojas de Franca terão horário estendido na Black Friday e ao longo do mês de dezembro. Na sexta-feira, 28 de novembro, os estabelecimentos funcionarão das 9h às 22h, marcando o início das promoções e da movimentação nas áreas comerciais.
A partir de 1º de dezembro, entra em vigor o horário especial de Natal, que seguirá até o dia 23. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h (com exceção do dia 8, feriado da Padroeira, quando o comércio estará fechado); aos sábados, das 9h às 18h; e aos domingos, das 10h às 18h. Na véspera de Natal, as lojas abrem das 9h às 18h, permanecendo fechadas no feriado do dia 25. O expediente será retomado no dia 26, das 12h às 18h.
