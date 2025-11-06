Após perder o primeiro compromisso na viagem para dois jogos em Belo Horizonte pelo NBB (Novo Basquete Brasil), o Sesi Franca Basquete volta à quadra nesta quinta-feira, 6, contra o Cruzeiro, às 19h, no ginásio Dona Salomé. Na terça-feira, 4, a equipe francana perdeu para o Minas.
O técnico Helinho Garcia ainda terá desfalques de dois dos principais jogadores do elenco: os alas/armadores Georginho e David Jackson, que seguem se recuperando de lesões na coxa.
Helinho destacou que o Cruzeiro vem de uma vitória contra o Bauru e espera que sua equipe apresente um desempenho melhor para buscar a reabilitação na competição nacional nesta quinta-feira. “Todos os jogos são muito equilibrados, o campeonato está muito dinâmico, com muitos jogos, não está dando nem muito tempo de treinar. Tem que estar muito focado para enfrentar uma equipe que vem de uma vitória importante”.
O Sesi Franca está momentaneamente na 6ª colocação do NBB, com 4 vitórias e 2 derrotas, em 6 partidas. O Cruzeiro aparece na 15ª colocação com 2 vitórias e 4 derrotas, também com 6 jogos disputados.
As únicas equipes que ainda estão invictas nesse NBB são o Flamengo, líder, com 7 vitórias, e o Minas, segundo colocado, com 6 vitórias.
